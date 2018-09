Geschwister siegen miteinander und gegeneinander

Troschenreuther Vereinsmeister: Revanche für Klaus Lengenfelder — Tennisspieler tragen ihre Finalspiele aus - vor 2 Stunden

TROSCHENREUTH - Nach weit über fünfzig Vorrundenspielen, die den Sommer über ausgetragen worden sind, standen nun die Endspieler der Vereinsmeisterschaft im Tennis beim FC Troschenreuth an. Es gab durchweg enge und spannende Spiele in verschiedenen Kategorien.

Die Finalteilnehmer des FC Troschenreuth stellen sich mit Spartenleiter Michael Förster (2. von links) zum Erinnerungsfoto auf. Von Jung bis Alt waren sämtliche Altersklassen vertreten. © Foto: Harald Saß



Bei den jüngsten Teilnehmern, Kinder unter acht Jahren, gewann Hannes Vogl das Finalspiel gegen Sophie Buchfelder. Den Titel bei den U 10-Junioren holte sich Tom Endres gegen Maximilian Pleisteiner. Bei den U12-Junioren war Marie Legner erfolgreich, sie gewann gegen Bastian Buchfelder.

Das Damen-Doppel-Finale gewannen die Schwestern Anna und Kathrin Lohner gegen Barbara Lohner und Annette Griesbeck in drei Sätzen. Deutlicher war die Partie im Mixed-Endspiel. Dieses gewannen Michaela Forsmann und Erich Schmid souverän in zwei Sätzen gegen Katharina Libor und Patrick Griesbeck. Erfolgreicher war Patrick Griesbeck im Herren-Doppel, wo er sich mit Michael Lohner den Titel in drei Sätzen gegen Derek Butter und Florian Thiel holte. Daniela Lehner ist neue Vereinsmeisterin in der Damen-30-Wertung. Sie gewann gegen Michaela Forsmann. Bei den Herren-30 gewann Michael Lohner gegen Klaus Lengenfelder. Derek Butter ist Titelträger bei den Herren-50; Adolf Hofer konnte nicht mit ihm mithalten.

Heiß umkämpft waren dann die letzten beiden Turnierspiele: Beide wurden im sogenannten Match-Tiebreak entschieden, nachdem alle Spieler jeweils einen Satz gewinnen konnten. Letztendlich gewann in der Damen-Wertung Stefanie Lohner gegen ihre sich tapfer wehrende jüngere Schwester Kathrin.

Bei den Herren gelang Klaus Lengenfelder die Revanche für das verlorene Herren-30-Finale, er darf sich nun Vereinsmeister der Herren nennen.

