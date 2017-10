Gestohlene Autos kurz danach in Tschechien entdeckt

Fahrzeuge der Marke Audi derzeit in Oberfranken bei Dieben heiß begehrt - Tipps der Polizei - vor 56 Minuten

BAYREUTH - Zwei in der Nacht zum Freitag im Bayreuther Stadtgebiet entwendete Audi konnten mittlerweile in Tschechien wieder aufgefunden werden. In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei Bayreuth. Um nicht selbst Opfer eines Diebstahls zu werden rät die oberfränkische Polizei in diesem Zusammenhang zu einigen Verhaltensweisen und Vorsorgemaßnahmen.

Einen Audi A6 und einen Audi Q7 stahlen bislang Unbekannte in der Nacht zum Freitag in den Stadtteilen Seulbitz und Laineck. Die beiden Fahrzeuge wurden nach kurzer Zeit in Tschechien entdeckt und von den Polizeibeamten im Nachbarland sichergestellt.

In allen Regionen Oberfrankens verzeichnet die Polizei derzeit Diebstähle von Fahrzeugen der Marke Audi. Sie rät deshalb: "Machen Sie es den meist organisierten Banden schwer und beachten Sie die Ratschläge und nützlichen Verhaltensregeln: Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten. Eine zusätzliche Lenkradsperre erschwert ein Drehen des Lenkrades. Als deutlich sichtbare Diebstahlsicherung kann sie auf Täter abschreckend wirken.

Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienungdurch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt in Jacken- oder Manteltaschen zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen.

Bei Keyless-Komfortsystemen ist zusätzlich zu beachten: Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab und versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Aktenkoffern in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.

