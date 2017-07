Gestohlenen Porsche Panamera in Sachsen aufgefunden

BINDLACH - Der in der Nacht zum Freitag in Bindlach gestohlene Porsche Panamera mit einem Neuwert von 145.000 Euro ist am Wochenende verlassen in Sachsen aufgefunden worden.

Symbolbild © Werk



Zwischen Donnerstagabend, 22.30 Uhr, und Freitagfrüh, gegen 6.45 Uhr hatte ein bislang unbekannter Täter den drei Jahre alten weißen Porsche Panamera eines Geschäftsmannes in der Hirtenackerstraße in Bindlach entwendet.

Am Samstag fiel das ursprünglich 145.000 Euro teure Auto Passanten in einem Gewerbegebiet im Bereich Zwickau auf. Von dem Fahrer fehlte allerdings jede Spur. Verständigte Polizeibeamte überprüften den Wagen, der im Fahndungsbestand als gestohlen vermerkt war und stellten ihn daraufhin sicher.

Die Kriminalpolizei Bayreuth führt weiterhin die Ermittlungen.

