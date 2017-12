Gestohlenes Auto im Wald gefunden

Mercedes stand mit laufendem Motor im Dickicht - vor 54 Minuten

AUERBACH - Mitten im Wald bei Dornbach in Auerbach hat ein Spaziergänger einen gestohlenen Pkw entdeckt. Das Kuriose: Der Motor lief, von dem oder den Dieben fehlte aber jede Spur.

Symbolbild © dpa



Da staunte ein Spaziergänger nicht schlecht, als er am Montagnachmittag mitten im Dickicht eines Waldstückes im Ortsteil Dornbach einen Mercedes Benz mit laufendem Motor stehen sah. Von einem Fahrzeugführer war weit und breit nichts zu sehen. Folgerichtig verständigte der Mann umgehend die Polizei. Wie sich herausstellte, war der Pkw zwei Tage zuvor als gestohlen gemeldet worden.



Die Beamten der Polizeiinspektion Auerbach ermittelten, dass der Mercedes im Landkreis Böblingen in Baden-Württemberg entwendet worden war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Dieb das „keyless go“-System des Mercedes überwunden und das Fahrzeug ohne Originalschlüssel gestartet. Der Diebstahl habe die „heiße“ Ware dann wohl schnell loswerden müssen und sei deshalb in den Wald bei Auerbach gefahren, vermuten die Beamten.



Das Fahrzeug wurde in amtliche Verwahrung genommen und wird in den nächsten Tagen wieder an den rechtmäßigen Besitzer übergeben. Wer zwischen Samstagfrüh und Montagnachmittag in Auerbach, speziell in Dornbach oder Zogenreuth, Auffälliges beoobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Auerbach unter der Telefonnummer (09643)9204-0 zu melden. Unter anderem interessiert die Polizisten, ob jemandem ein Fußgänger in dem Bereich aufgefallen ist, oder jemand beobachtet hat, dass in diesem Bereich jemand in ein Fahrzeug gestiegen ist.