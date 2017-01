Gestrandet in Pegnitz: Zirkus Renz sitzt fest

Artisten haben kein Geld für die Reparatur ihres Transporters — Vorstellungen kaum besucht - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Das Leben der Zirkusleute ist nicht einfach. Heute da, morgen dort. Das war schon immer so, und wird auch immer so bleiben. In der Vergangenheit wurde es für die Zirkusleute aber immer schwerer. So schwer, dass sie, wie jetzt die Mitglieder des Zirkus Renz in Pegnitz, festsitzen und wegen Geldmangels nicht mehr weiterkommen — und das direkt an der Bundesstraße.

Der Zirkus Renz sitzt wegen Geldmangels in Pegnitz fest. Der Transporter hat einen Motorschaden und es ist nicht genügend Geld da, um ihn reparieren zu lassen. Das Foto zeigt Renaldo Renz (von links), Allesio Brumbach, Dunja Renz und Leonardo Renz. © Ralf Münch



Der Zirkus Renz sitzt wegen Geldmangels in Pegnitz fest. Der Transporter hat einen Motorschaden und es ist nicht genügend Geld da, um ihn reparieren zu lassen. Das Foto zeigt Renaldo Renz (von links), Allesio Brumbach, Dunja Renz und Leonardo Renz. Foto: Ralf Münch



Der Zirkus Renz hat bereits vergangenes Jahr in Pegnitz seine Zelte aufgeschlagen: Am 25. Dezember war die erste Vorstellung, am 8. Januar laut Plan die letzte. Der Besucherandrang war schlechter als nur mäßig. „Wir hatten an manchen Tagen acht, mal zehn, mal zwölf Besucher“, berichtet Dunja Renz, während sie im Wohnwagen sitzt und Tränen in den Augen hat. „Und es sind auch sieben Vorstellungen ausgefallen, weil niemand gekommen ist.“

Zum Heulen zumute

Nicht nur wegen der schwachen Besucherzahlen, sondern auch wegen der Schicksalsschläge, die sie im vergangenen Jahr erlitten hat, ist Renz zum Heulen zumute. Im Januar ist ihre Schwester gestorben, der Schwiegersohn am ersten November. „Das sind die Erinnerungen, die wenigstens noch bleiben“, sagt sie bitter und legt ein Foto des Schwiegersohns auf den Tisch. Geblieben von ihrem Schwiegersohn ist ihr und den anderen reisenden Zirkusleuten sein Baby Allesio.

Früher, etwa vor zehn Jahren, so sagt die Besitzerin des Zirkus, sei das Leben als Artist einfacher gewesen. Da habe man noch Leute in die Manege bekommen. Leute, die sich für Akrobatik begeisterten. Das habe sich inzwischen geändert: „Ich denke, dass die Kinder einfach lieber vor dem Fernseher oder dem Videospiel sitzen.“ So sehr haben sich die Zeiten geändert, dass der Zirkus Renz gar nicht mehr weiß, wie er über die Runden kommen soll. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn der Transporter, der den Wagen von Baby Allesio zieht, hat einen Motorschaden.

Jetzt steht der Transporter an der Bundesstraße und wartet darauf, repariert zu werden. Was schnell gemacht wäre, wenn das Geld dafür da wäre. Aber ohne Besucher kein Geld, ohne Geld kein Transporter. Und ohne Transporter keine Möglichkeit, um in einen anderen Ort fahren zu können und vielleicht dort mehr Besucher anzuziehen.

Welle der Hilfsbereitschaft

„Wir haben momentan keine Ahnung, wie es weitergehen soll“, resümiert Dunja Renz konsterniert. „Wie lange wir hier noch stehen. Wir müssten erst einmal den Transporter reparieren lassen können.“ Allerdings, so fügt die Zirkusbesitzerin hinzu, sei nicht nur sie, sondern auch die anderen 14 Zirkusleute von der Hilfsbereitschaft der Pegnitzer sehr gerührt.

Futter für die Pferde, den kleinen Hund Milo und für die Lamas sowie den Esel wurde abgegeben. Heu, Rüben, Hunde- und Kraftfutter hätten die Bürger gebracht. Baby Allesio hat jetzt einen hellblauen Schneeanzug, den jemand vorbeigebracht hat. „Die Pegnitzer Bürger sind sehr spendabel. Sie haben uns sogar schon Wurst und Brötchen hierher gebracht“, schildert Renz. Sie fügt hinzu: „Wir sind ja auch schon öfter in Kindergärten und Seniorenheimen aufgetreten — mit Jonglage, Clownerie, Handstandakrobatik. Das könnten wir alles wieder machen. Es wäre toll, wenn man in Pegnitz Interesse daran hätte.“

Wegen der akuten Notsituation wurde inzwischen in der Facebook-Gruppe „Ich bin ein echter Pegnitzer, wenn . . .“ ein Hilfeaufruf für den Zirkus gestartet.

RALF MÜNCH