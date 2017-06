Gesundheit mit Löwenanteil beim VHS-Kursangebot

Mehr als 21000 Teilnehmer besuchten 2016 die Landkreisvolkshochschulen - 01.06.2017 17:35 Uhr

BAYREUTH - Der Vorsitzende der Volkshochschulen im Landkreis, Landrat Hermann Hübner, nahm in der Mitgliederversammlung Bezug auf die zahlreichen Landkreisvolkshochschulen, die in diesen Jahren Jubiläen feiern können.

Von links: Karl Pensky (zweiter Vorsitzender), Monika Miklis (Schriftführerin), Sabine Heyder (Kassierin), Landrat Hermann Hübner (erster Vorsitzender), Karl Will (verabschiedeter Beisitzer), Elfrun Pöhlmann (Beisitzerin), Uwe Semmelmann (Geschäftsführer) und Andrea Giesbert (dritte Vorsitzende). Nicht im Bild: Helga Ordnung (neue Beisitzerin) © Foto: privat



Obwohl die ersten Mitgliedseinrichtungen seit nahezu 70 Jahren bestehen, gebe es keine Alterserscheinungen. Sich den Herausforderungen der Zeit zu stellen und nicht in ihrer Komfortzone zu verbleiben, sei den Kreisvolkshochschulen immer gelungen. "Um auch weiterhin zeitgemäß arbeiten zu können", betonte der Vorsitzende, "müssten jedoch gerade jetzt gesellschaftliche Veränderungen besonders beachtet werden." Bereits vor zehn Jahren sind die Volkshochschulen des Landkreises in ein Qualitätsmanagement nach EFQM eingestiegen. Dieses werde zeitnah wieder verstärkt aktiviert, wobei dann die bestehenden Strukturen und Arbeitsabläufe optimiert werden sollen.

Mehr als 21 000 Teilnehmer besuchten im vergangenen Jahr die über 1400 Veranstaltungen der Landkreisvolkshochschulen. Dabei wurden nahezu 9000 Gesamtdoppelstunden erreicht. Zusätzlich bieten die Volkshochschulen noch Musikkurse für Kinder und Jugendliche in Orten an, die nicht über eine eigene Musikschule verfügen. Den größten Anteil an Unterrichtsstunden machen weiterhin präventive Gesundheitskurse aus, gefolgt von den Programmbereichen Gesellschaft und Kultur. Obwohl die Volkhochschulen sich zu einem wesentlichen Teil selbst finanzieren, benötigen sie öffentliche Zuschüsse. Als größter Zuschussgeber sichert der Landkreis Bayreuth seine Volkshochschulen ab. Auch die Städte und Gemeinden sowie die Staatsregierung sind verlässliche Partner bei der Finanzierung. Die finanzielle Lage ist stabil.

Auf anstehende Veränderungen sowie Neuerungen ging auch Geschäftsführer Uwe Semmelmann in seinem Bericht ein. In den vergangenen Monaten durchliefen zahlreiche Gesundheitskurse das für eine Bezuschussung durch die Krankenkassen notwendige Zertifizierungsverfahren. Außerdem ist eine zeitgemäße Anpassung der Honorar- und Gebührenordnung geplant, die in den nächsten Monaten umgesetzt werden soll.

