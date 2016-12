Einem Kalb der Familie Lindner aus Welluck schnitten der oder die Täter Fleisch aus der Keule. Der trächtigen Kuh banden sie einen etwa fünf Meter langen Rest eines Stromkabels um den Hals und führten sie so aus dem Stall hinaus. Das Tier lief schließlich außerhalb des Stalls umher und kehrte dann dorthin zurück. Ende April findet die Polizei ein Messer in der Güllegrube des Hofes. © Kerstin Goetzke

