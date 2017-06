Gewerbegebiet bei Auerbach geht richtig ins Geld

Stadt investiert für Vorhaben "Saaß" rund 4,36 Millionen — Sanierung von Rathaus und Grundschule

AUERBACH - Daran gibt es keinen Zweifel: Mit der Erschließung des künftigen Gewerbegebietes "Saaß" hat die Stadt Auerbach finanziell gesehen einen schweren Brocken zu verdauen: Zusammengerechnet 4,36 Millionen wird das Vorhaben kosten, das hauptsächlich für das kommende Jahr auf der Investitionsliste steht. Eventuelle Fördergelder jetzt mal außer Acht gelassen.

Bald wird der Weg bei Saaß auch in ein Gewerbegebiet führen: 2018 will die Stadt erschließen, damit die Firma Cherry mit dem Neubau beginnen kann. © Archiv/Michael Grüner



Der Stadtrat ist ja eigens in Klausur gegangen, um sich Gedanken über die Projekte der nächsten Jahre zu machen. Bis ins Jahr 2020 reicht das Investitionsprogramm, das der Stadtrat mit dem Haushalt am Mittwoch verabschiedet hat. Allerdings ist diese Liste nicht in Beton gegossen. Das hat sich zum Beispiel beim Gewerbegebiet Saaß gezeigt, das jetzt ein Jahr später auf den Weg gebracht werden kann.

Bei einer Investition von mehr als vier Millionen Euro bekommt da ein Investitionshaushalt einen ganz anderen Inhalt.

Jonglieren mit Millionen

Und auch die Einnahmen und damit die finanzielle Lage der Stadt ist ausschlaggebend dafür, welche Projekte bis zum Jahr 2020 auf den Weg gebracht werden können. Vor diesem Hintergrund ist das Investitionsprogramm zu sehen. Heuer sind es rund 7,2 Millionen Euro, die investiert werden. Geplant ist, im nächsten Jahr mit 8,4 Millionen Euro noch eine Schippe daraufzulegen, um dann in den Folgejahren etwas langsamer zu tun.

Stadtpark aufhübschen

Die Sanierung des Rathauses wird die Stadt finanziell bis ins Jahr 2020 beschäftigen. Und die Sanierung der Grundschule kommt wohl erst im Jahr 2020. Eine halbe Million sieht die langfristige Investitionsplanung für diesen Zeitraum vor. Und auch die Umgestaltung des Stadtparks — Planungen sind ja schon ausführlich beraten worden — soll nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben werden.

Unter dem Stichwort "Stadtpark 2.0" soll das Projekt ab dem übernächsten Jahr zumindest angegangen werden. Mit zunächst 250.000 und im Jahr darauf 400.000 Euro.

Auch im Baugebiet Nordost will die Kommune expandieren. Sie plant für 200.000 Euro ab dem nächsten Jahr weitere Grundstücke zu erwerben. Eine Erschließung ist für 1,7 Millionen Euro in den Jahren 2019 und 2020 geplant, um den Bürgern weiteres Bauland zur Verfügung stellen zu können.

Ein "alter Bekannter" auf der Vorhabenliste ist der Vollhannturm in der Zwingergasse, ein Rest der früheren Stadtmauer. Dessen Sanierung ist schon eine längere Geschichte, ohne dass sich bisher eine konkrete Verwendung herauskristallisiert hätte. Und auch mit der Sanierung der Innenstadt soll es weitergehen. Im Jahr 2018 voraussichtlich mit der Bachgasse (370.000 Euro), das Jahr darauf mit der Zwingergasse (320.000 Euro) und im Jahr 2020 mit der Unteren Vorstadt (eine Million Euro).

Der Ausbau der Hopfenoher Straße nach der Erschließung des Baugebiets Franz-Josef-Straße-Platz ist finanziell für die Jahre 2018 und 2019 geplant und schlägt sich mit einer weiteren Million Euro nieder.

Und auch die Gemeindeverbindungsstraße von Gunzendorf nach Penzenreuth soll nächstes Jahr endlich ihren dritten Ausbau-Abschnitt bekommen. Die Neugestaltung des Dorfplatzes in Zogenreuth ist im nächsten Jahr an der Reihe, in diesem Jahr soll noch die Bushaltestelle kommen.

Und auch in Ohrenbach soll der Dorfplatz schöner werden. Allerdings erst im Jahr 2019. Aber wie in Zogenreuth soll auch heuer noch die Bushaltestelle neu gestaltet werden. Mindestens bis ins Jahr 2020 wird sich die Sanierung des Friedhofs noch hinziehen, eine Gesamtmaßnahme, die mit 680.000 Euro veranschlagt ist. In diesem Jahre wird — wie berichtet — das Toilettenhäuschen renoviert.

