Gibt es in Pegnitz neben Faust auch wieder Muffel?

Böheimstein-Festspiele sorgten zur Uraufführung 1926 und bei der Wiederholung 1977 für Begeisterung - vor 33 Minuten

PEGNITZ - Aktuell schickt sich Pegnitz an, wieder zur Festspielstadt zu werden: Goethes "Faust" ist angesagt. Dabei werden Erinnerungen wach an die Böheimstein-Festspiele, die vor 90 Jahren auf dem Schloßberg ihre Premiere erlebt und zwei Monate lang zahlreiche Zuschauer angelockt haben. Bislang haben sie nur ein einziges Mal eine Neuauflage erlebt, vor genau 40 Jahren in der Sammet-Halle.

Bei der Uraufführung der Hans-Muffel-Festspiele im Jahr 1926 auf dem Schloßberg wirkte fast jede Ppegnitzer Familie mit.



Obwohl die Uraufführung am 11. Juli 1926 durch ein schweres Unwetter massiv beeinträchtigt wurde, überschlug sich der Nürnberger Kritiker Fritz Merk im "8-Uhr-Blatt" regelrecht vor Begeisterung:

Die Darstellung unter Regie von Herrn Schön vom Nürnberger Stadttheater ist musterhaft, die einzelnen Darsteller lassen nicht vermuten, dass sie Pegnitzer sind. Herr Sekretär Vogel als Muffel, Herr Faust als Christian, Fräulein Gentner, die Tochter des Stadtoberhauptes, als Liuta und Else Müller als Rotunda verdienen in den Hauptrollen besondere Hervorhebung, aber auch alle anderen Pegnitzer werden für ihr schönes, freies und gefälliges Spiel noch oft den Beifall erleben, den ihnen schon die erste Vorführung bescherte.

Den Dichtern Ernst und Max Böhm ist das Stück vollauf gelungen, edel die Sprache, trefflich die Folge der Szenen. Aber es würde sich alles bei weitem nicht derartig prächtig und wundervoll ausnehmen, hätte nicht die feinsinnige Musik von Ernst Böhm von vornherein den Vorgängen auf der Naturbühne den Charakter des Außergewöhnlichen und des Überragenden aufgeprägt. Diese Musik verkörpert, vielfach in Hinweis auf Wagner, die wilde und bewegte Zeit sowie die Sehnsucht nach dem Frieden. Die Beherrschung der stets ganz ausgezeichnet angeordneten Chöre ist ein Meisterwerk, ein ebenso großes Lob für den Künstler, den Dirigenten wie für die Darsteller.

Aus dem Pegnitzer Festspiel-Archiv: Vor 40 Jahren sorgten die Böheimstein-Festspiele bei den Pegnitzern für Begeisterung. Wiederauflage nicht ausgeschlossen. © privat



Man würde eine Pflicht unterlassen, würde man nicht der Meisterleistung des Jos. Schwarzschen Orchesters aus Nürnberg gedenken, nicht die unermüdliche Sorgfalt und Begeisterung der verantwortlichen Pegnitzer Volkskreise, allen voran des Herrn Glenk und Bürgermeister Gentner, hervorheben. Diese dürfen nach dem bösen Unwettersonntag der Uraufführung, der nur das Morgenspiel erlaubte und den Festzug schwer störte, die Hoffnung nicht sinken lassen. Das Gute setzt sich immer durch und dieses Spiel ist so gut und so ergreifend, dass ihm an den kommenden Spieltagen ein wachsender Besuch ohne jeden Zweifel zufallen wird. Die braven Pegnitzer haben ihr Möglichstes getan, die umwohnenden Landsleute werden sich nicht ausschließen, wenn es gilt, dem Verdienste den zugehörigen Lohn zu erteilen.

Trotz dieser medialen Lobeshymne sollte es über ein halbes Jahrhundert bis zur Wiederaufführung im Jahr 1977 dauern. "Schön war’s", urteilten damals über 1000 Zuschauer in der Sammet-Halle, nachdem halb Pegnitz dem Ereignis monatelang entgegengefiebert hatte, spielten doch zahlreiche Einheimische in tragenden Rollen mit. Es war ein richtiges Laienspiel, das seine mehr als 100 Akteure aus allen Schichten der Pegnitzer Bevölkerung rekrutierte — und es stellte eine Ehre dar, mitspielen zu dürfen und mancher Prominenter seufzte hinterher, er bedauere, sich nicht zur Verfügung gestellt zu haben.

Walter Büttner hatte den Text um etwa 20 Prozent gestrafft und umsichtig in Szene gesetzt. Nur etwa fünf Mal kamen die Schauspieler zur gemeinsamen Probe zusammen, wobei man die Auftritte zuvor bei der Sängervereinigung, dem Volkschor, in der Chorgemeinschaft Büchenbach und beim Kinderchor des Gymnasiums geübt hatte. Auch finanziell war der Nachmittag ein Erfolg. "Die Einnahmen könnten in etwa für die Ausgaben gereicht haben, wenn man die Stunden des städtischen Bauhofes unberücksichtigt lässt", rechnete Walter Büttner damals hoch. Ihm und Rektor a. D. Georg Hartmann, der die 42 Musiker der Hofer Symphoniker dirigierte, dankte Bürgermeister Konrad Löhr zu Beginn der Aufführung.

Was sich die Gebrüder Böhm — Ernst und Karl mit dem Text, Dr. Max Böhm, Professor am Konservatorium in München, mit der Musik — ausgedacht und zum Heimatspiel komponiert hatten, war die sechs Mark Eintritt wert, auch wenn die Kulisse in der Betonhalle mit zwei Stadtfahnen, einer Feuerstelle und einem halben Fichtenwäldchen im Vergleich zur Naturbühne bei der Uraufführung am Schloßberg eher karg ausfiel.

NN-Redakteur Kurt Tauber widmete sich auch den Darstellern: Klaus Becher fehlte zum gestandenen Helden Muffel nur noch etwas Temperament, Monika Schmitt aus Büchenbach war eine äußerst ansehnliche "Edel-Zigeunerin" Liuta, die allerdings manchmal zu theatralisch sprach und auftrat, es neben der routinierten Rotunda Eva Scherer-Grof natürlich auch schwer hatte. Markgraf Helmut Graf war sehr würdevoll, doch einigen älteren Pegnitzern, die einen "Rauschebart" in dieser Rolle in Erinnerung hatten, etwas zu jung. Eine stimmgewaltige und beeindruckende Erscheinung: der Berggeist Reinhard Hartung. Mehrmals bedankte sich das Publikum mit spontanem Applaus auf offener Szene.

Die NN in ihrem Bericht aus dem Jahr 1977 weiter: Manchmal sah es schon lustig aus, wenn die Landsknechte sich nicht von ihrer Quarz-Digital-Armbanduhr trennen wollten und ohne Brille wohl den Hans Muffel aus dem Hinterhalt nicht getroffen hätten, doch man kann keine 20 Leute nur für das Stück mit Kontaktlinsen ausstatten. Gerade die Jüngeren waren mit einer Begeisterung bei der Sache, die viel zum guten Gelingen beigetragen hat. Zumal die Gebrüder Böhm ihren Hans Muffel so "progressiv" gezeichnet haben: Er zog die Liebe der Liuta der Ehre seines adeligen Standes vor. Dass er sich dann doch nicht entscheiden musste, ersparte gestalterische Kraftakte. Dafür entschädigten die Texter mit "Deutscher Treue, deutschem Recht, deutschem Mut und Deutscher Sangesfreude." Das Publikum fühlte jedenfalls mit, ob der von Nankenreuth gekonnt starb, Muffel angeschossen oder Liutas Herz entflammt wurde. Noch mehr Stimmung gäbe es natürlich bei einer Aufführung in den Schloßberganlagen, wie sie immer stärker gewünscht wird. 50 Jahre wird es hoffentlich nicht mehr dauern, bis das Hans-Muffel-Spiel wieder aufgeführt wird.

KURT TAUBER UND RICHARD REINL