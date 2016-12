Glätte sorgt für Großeinsatz beim Pegnitzer Bauhof

Blitzeis hält Arbeiter auf Trab — Schulen: Betreuung schnell organisiert - 23.12.2016 15:05 Uhr

PEGNITZ - Denkwürdig war das, was sich da in der Nacht zum Freitag in der Region abgespielt hat. Das sagen die, die es am besten wissen - die Männer vom Bauhof der Stadt. Blitzeis bescherte ihnen einen Großeinsatz, wie sie ihn in dieser Form nicht einmal nach schweren Schneefällen erlebt haben.

Weil es bereits in der Nacht zum Freitag geregnet hat, haben sich die Autofahrer auf das Blitzeis eingestellt, vermutet Harald Düplois von der Pegnitzer Polizei. Denn in seinem Einsatzbereich ist es zu überraschend wenigen Unfällen gekommen. © Andreas Beil



Als erster machte sich zu sehr früher Stunde Einsatzleiter Michael Schindler auf den Weg, fuhr von seinem Wohnort Neuhof nach Pegnitz. Wobei der Begriff „fahren“ nicht so ganz passt: „Ich bin gekrochen“, so Schindler am Freitagmorgen im Gespräch mit unserer Zeitung. Das war gegen 2 Uhr. Wenig später alarmierte er seine komplette Mannschaft. Die rückte noch vor 4 Uhr aus. Mit einem rund 20-köpfigen Trupp, verteilt auf sieben Fahrzeuge.

Stundenlang waren die Männer vom Bauhof im ganzen Stadtgebiet unterwegs. Ihr besonderes Augenmerk galt natürlich den zahlreichen Steigungen, wie dem Zipserberg oder dem Steilstück hinunter zur Realschule. Diese wurden zwei-, dreimal angefahren. Und nach 8 Uhr schickte Schindler seine Truppe erneut los, um überall nach dem Rechten zu sehen.

Auch altgediente Bauhof-Hasen, die schon seit vielen Jahren im Winterdienst aktiv sind, waren sich laut Schindler einig: „So etwas haben sie noch nicht erlebt.“ Und auch diese hätten vorsichtshalber Ketten aufgezogen, um angesichts der extremen Glätte das Sicherheitsgefühl bei ihrer rutschigen Tour zu erhöhen.

Infos verbreiten sich schnell

Durch die Information im Internet und die sozialen Netzwerke sprach es sich bei Eltern und Schülern schnell herum: In Stadt und Landkreis fällt der Unterricht aus. Für den Notfall hatten die Schulen auf die Schnelle eine Betreuung für jene Kinder organisiert, die trotzdem in die Schule kamen. „Bei uns standen acht Kollegen bereit, um sich um diese Schüler zu kümmern“, sagt Hermann Dembowski, Leiter des Gymnasiums.

Doch bis auf drei aus der Oberstufe, die einen für eine Weihnachtsfeier genutzten Raum wieder auf Vordermann brachten, waren keine Schüler da, die man hätte betreuen können. „Infos sprechen sich heute eben sehr rasch herum“, so Dembowski.

Obwohl die Schulen im Landkreis wegen des Blitzeises ausgefallen sind, verzeichnet die Polizeiinspektion Pegnitz lediglich drei kleinere Unfälle, die in der Nacht passiert sind. „Überraschend wenig, es ist relativ glimpflich verlaufen“, erklärt Harald Düplois, stellvertretender Dienststellenleiter, auf Nachfrage der Nordbayerischen Nachrichten. Er vermutet, dass schon einige Arbeiter im Weihnachtsurlaub sind und dementsprechend weniger auf den Straßen los war. Und auch der Regen, der bereits in der Vornacht eingesetzt hatte, überraschte am Ende wohl niemanden so richtig. Die Autofahrer seien gut vorbereitet gewesen.

Bei einem der drei Unfälle ist ein Schaden von 5000 Euro entstanden. Dabei ist in Creußen ein Auto in einen Graben geschlittert. Die anderen beiden Vorfälle bezeichnet Düplois als gering. In Pottenstein ist ein Auto in den Graben gerutscht und ein anderes in Pegnitz mit geringer Geschwindigkeit gegen eine Laterne. Mehr zu tun hatte die Einsatzzentrale Oberfranken. Sie meldet 23 Verkehrsunfälle mit Blechschäden und einem Gesamtschaden von 50.000 Euro. Sieben Fußgänger und ein Radfahrer sind gestürzt und haben sich dabei teils schwer verletzt.

