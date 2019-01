Glockenfreunde in Ottenberg bewegen Großes

OTTENBERG - Der fehlende Klang einer Glocke hat die Menschen in Ottenberg näher zusammenrücken lassen, als sie es ohnehin schon waren. Vor 25 Jahren wurde die Dorfgemeinschaft als Verein gegründet. Vorrangig deshalb, weil man die Glocke wieder läuten hören wollte, für die ab dem Jahr 1968 kein Platz mehr war.

Im Oktober 1994 wurde der Grundstein für das Dorfgemeinschaftshaus einschließlich Glockenturm gelegt.



Bis dahin und seit 1875 hat sie den Ottenbergern dreimal am Tag die Stunde geläutet: Früh um 6 Uhr, Mittags um 12 Uhr und abends um 17 Uhr. Die Ottenberger mussten keine Uhr tragen, auf die Glocke war Verlass. 1875 wurde die Glocke von der Familie Gröschel angeschafft, sie fand Platz auf einem Dach des Anwesens. Das haben die gebürtige Ottenbergerin Anja Heisinger und Christian Steger in Zusammenarbeit mit dem historischen Arbeitskreis Betzenstein herausgefunden.

Während des Zweiten Weltkriegs habe die Glocke aber ihren angestammten Platz verlassen müssen, es drohte ihr die Einschmelzung. "Dieses Schicksal blieb ihr aber erspart und so fand sie 1958 ihren Weg zurück nach Ottenberg, wo sie auch sofort wieder läuten durfte", so Heisinger und Steger. 1968 gab es wegen Umbaumaßnahmen keinen Platz mehr für die Glocke.

Das ließ den Ottenbergern keine Ruhe. Fast drei Jahrzehnte später ergriffen Joachim Gröschel, Richard und Georg Steger die Initiative und luden alle 31 Dorfbewohner zu einem Treffen ein, bei dem der Plan geschmiedet wurde, die Glocke wieder läuten zu lassen. Im Februar 1994 wurde die Dorfgemeinschaft Ottenberg mit 15 Gründungsmitgliedern aus der Taufe gehoben und kaum einen Monat später der Entschluss gefasst, einen Glockenturm zu errichten. Mehr noch: Man wollte ein Dorfgemeinschaftshaus, das wegen der wenigen Einwohner nicht groß sein musste, aber vor allem einen Platz für die Glocke haben sollte.

"Das war erst mal kleiner angedacht", erinnert sich Joachim Gröschel, Vorsitzender des Vereins. Aber dann habe sich die Idee eines Gemeinschaftsraums entwickelt. Im September 1994 legte man den Grundstein für das Projekt, das zwar von der Stadt Betzenstein unterstützt wurde, aber ohne Spenden und die Eigenleistung der Dorfbewohner wohl nicht zustande gekommen wäre. 3000 Arbeitsstunden wurden investiert. Zwar konnte die Glocke noch im selben Jahr montiert und geläutet werden, aber das Dorfgemeinschaftshaus war noch lange nicht fertig. Man brauchte weiteres Geld, das unter anderem mit Altpapiersammlungen zusammengekratzt wurde. So folgte die Einweihung des Hauses erst im Mai 1998. Seitdem ist es Treff- und Ausgangspunkt für gemeinsame Aktivitäten. Der Verein ist mit heute 32 Mitgliedern größer als der Ort selbst, der zurzeit nur 23 Einwohner zählt. Viele, die von Ottenberg wegzogen, sind dem Verein treu geblieben, erklärt Gröschel. Anja Heisinger zum Beispiel. Sie zog zwar nach Plech, ist aber Schriftführerin der Ottenberger Dorfgemeinschaft.

Feier am Himmelfahrtstag

Auch "damit in der Ortschaft mal wieder etwas geht", wird man das Vereinsjubiläum am Himmelfahrtstag, Donnerstag, 30. Mai, feiern. Dabei stößt man auf ein weiteres Jubiläum an: Ottenberg soll in diesem Jahr 900 Jahre alt sein. Der historische Arbeitskreis widmet sich der Geschichte des Ortes und werde bald seine Recherchen veröffentlichen. Auch Gröschel arbeitet daran mit und ist vor allem einer Katastrophe auf der Spur, die im Herbst 1949 für Aufsehen gesorgt habe. Damals soll ein amerikanisches Propellerflugzeug bei Ottenberg gelandet sein. Beim Start kam es nicht richtig hoch und krachte in ein Anwesen, das niederbrannte. Eine Feuerwehr gab es damals noch nicht, sie wurde erst 1950 gegründet. "Das Ganze ist ein großes Rätsel", sagt Gröschel, Unterlagen habe noch niemand gefunden. Also ist er auf der Suche nach Zeitzeugen oder jemand, der etwas über diesen Unfall weiß. Gröschel hofft, dass vielleicht doch noch Dokumente auftauchen.

Für Ottenberg ist 2019 ein richtungsweisendes Jahr für die Zukunft des kleinen Ortes. Im Frühjahr soll die Teilnehmergemeinschaft für die Flurneuordnung durch das Amt für Ländliche Entwicklung gegründet werden. Im Zuge dessen sollen auch Dorferneuerungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Wünsche der Ottenberger sind eher bescheiden. Wenn die Straßen und Plätze hergerichtet werden und es Zuschüsse für private Maßnahmen gibt, sei das schon was für Ottenberg, meint Gröschel. Vielleicht bekomme man das Amt und die Teilnehmergemeinschaft noch dazu, den alten Backofen im Dorf zu sanieren.

