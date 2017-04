Glockenklänge verraten in Pegnitz mehr als die Uhrzeit

Türkenläuten, Mittagsläuten oder Brotzeitläuten — Geläut aus Bartholomäuskirche erklingt nicht nur stündlich

PEGNITZ - Schon seit fast einem halben Jahrtausend kann man in Pegnitz die Uhrzeit am Rathaus ablesen. Am Kirchturm ist ebenfalls ein Zeitmesser angebracht, der sogar noch älter ist. Und auch die Glocken an beiden Gebäuden läuten schon seit dem 15. Jahrhundert.

Die Uhr am Alten Rathaus zeigt den Bürgern schon seit dem 16. Jahrhundert die Uhrzeit an. Obwohl sie nicht immer funktionierte und lange Zeit per Hand aufgezogen werden musste, ist sie heute aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken. © Hans von Draminski



Die Mitteleuropäische Zeit gibt es in Deutschland erst seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Zuvor orientierten sich die Uhren an Kirchen und Rathäusern am Sonnenstand. "Die Genauigkeit, mit der die Uhr in der Stadt lief, spiegelte den Reichtum des Ortes wider", erklärt Helmut Strobel, Stadtheimatpfleger in Pegnitz. Denn je mehr Geld die Stadt besaß, desto mehr davon konnte sie für das Einstellen und Warten der Uhr aufbringen.

Die Uhr am Rathaus in Pegnitz ist schon seit dem 16. Jahrhundert am Dachgiebel angebracht, war jedoch mehrere Jahrzehnte lang nicht in Betrieb. Was daran lag, dass die Kirchturmuhr damals besser geeignet war, um die Zeit abzulesen, wie Stadtarchivar Andreas Bayerlein weiß.

Originaldokumente aus dem Archiv belegen, dass 1781 die Rathausuhr vom Kirchner Mosberger repariert wurde. 1819 musste die Uhr erneut gerichtet werden. Ebenfalls geht aus diesem Dokument hervor, dass diese noch zweimal täglich per Hand aufgezogen wurde.

Neuer Anstrich nach 31 Jahren

Erst 1898 wurde eine neue Uhr am Rathaus angebracht. Diese bekam 31 Jahre später einen neuen Anstrich. Die neue rotbraune Farbe der Ziffernblätter am heute Alten Rathaus passte besser zu dem Fachwerkhaus.

Die Bartholomäuskirche bekam im Jahre 1967 eine große neue elektrische Uhr. Auch das Glockenläuten um 6, 12 und 19 Uhr funktionierte nun automatisch. Alles weitere Glockengeläut musste noch manuell ausgeführt werden.

Die Glocken in der Bartholomäuskirche ertönen nicht nur bei voller Stunde. Viele verschiedene Anlässe lassen sie erklingen. © Andrea Munkert



So zum Beispiel das Mittagsläuten. Dieses hörte man nicht um 12 Uhr, sondern bereits um 11 Uhr. "Früher waren die Bauern am Feld zum Arbeiten und als um 11 Uhr die Glocken gingen, haben sie ihre Ackerfurche fertig gemacht und sind nach Hause", sagt Helmut Strobel. Da der Weg von den Feldern nach Hause oftmals auch relativ weit war, waren die Bauern pünktlich um 12 Uhr zum Mittagessen daheim. Die Töne, die wiederum um 12 Uhr von der Kirche zu hören waren, riefen die Menschen zum Mittagsgebet auf.

Auch um 9 Uhr tönte die Glocke der Kirche. Vor dem Zweiten Weltkrieg galt das 9-Uhr-Läuten als Zeichen zum Brotzeit machen. "Als eine neue Glocke nach dem Zweiten Weltkrieg in den Kirchturm kam, wurde das Brotzeit- zum Gedenkläuten", sagt Strobel. Dieses Gedenkläuten sollte an die Kriegsgefangenen erinnern.

Daher klingt das Läuten um 9 Uhr bis heute anders als die anderen Töne. "Das 9-Uhr-Läuten beinhaltete eine besondere Technik des Betätigens des Zugseils der Glocke, welches vom städtischen Hausmeister ausgeführt wurde", sagt Bürgermeister Uwe Raab dazu.

Auch das Toten- klingt anders als das Stundenläuten. "Während des Ersten und Zweiten Weltkriegs wurden die Glocken abgenommen und eingeschmolzen. Nur die Kleinste ließ man hängen", so Strobel. Die übrig gebliebene kleine Glocke kam bei Beerdigungen zum Einsatz.

Das Türkenläuten gab es schon vor dem Ersten Weltkrieg. Es entstand im 15. Jahrhundert, als die Türken vor christlich geprägten Regionen lagerten. Papst Kalixt III. forderte die Kirchen auf, die Glocken jeden Mittag zu läuten und für einen Sieg der Christen zu beten. Als die Türken besiegt worden waren, behielt man das Glockenläuten bei. So kam es zu der umgangssprachlichen Bezeichnung "Türkenläuten".

Früher ein Läuttag

Damit die Einwohner die vielen verschiedenen Töne auseinander halten konnten und wussten, was bei welchem Klang zu tun ist, gab es den Läuttag. "Einmal im Jahr mussten sich alle Schüler und neu Zugezogene zwischen dem alten Rathausplatz und der Kirche versammeln. Dort wurden dann die verschiedenen Glockengeläute vorgeführt und erklärt. Ähnlich wie bei dem Feueralarm heute", so Strobel.

Heutzutage werde das Glockenläuten von manch einem als Lärmbelästigung angesehen, meint er. "Es ist schade, dass viele nicht mehr wissen, was das Läuten der Glocken zu bedeuten hat."

ANNIKA ENDRES