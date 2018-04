Glückauf zieht sich aus Jugend-Spielgemeinschaft zurück

AUERBACH - Die SG als Gesamtorganisation im Nachwuchsbereich steht vor einer großen Veränderung: Der SC Glückauf steigt aus, vielleicht auch der FC Troschenreuth. Die beiden Vereine liebäugeln dafür im Herrenbereich mit einer Zusammenarbeit.

Die SG Auerbach (in Hellblau) verliert mit dem SC Glückauf einen ihrer vier Stammvereine. Vielleicht ziehen sich auch die Troschenreuther zurück. © Foto: Klaus Trenz



Ausschlaggebend hierfür ist die Tatsache, dass der SC Glückauf nur noch 19 Jugendkicker von den G- bis zu den C2-Junioren in die SG einbringt, was mit einer gewissen finanziellen "Stammeinlage" – wie auch für die drei anderen Partner-Vereine SV 08 Auerbach, ASV Michelfeld und FC Troschenreuth — in den Gesamtetat der SG Auerbach verbunden ist. Davon profitiert der SC aber derzeit nicht, da frühestens in etwa fünf Jahren das erste SC-Nachwuchstalent in den Herrenbereich rückt.

Vor kurzem fand deshalb eine Besprechung statt, in deren Rahmen der Verein die Eltern und Kinder darüber informierte, warum der Austritt vollzogen wird und welche Optionen es gibt. "Zur finalen Entscheidung werden wir uns hier nochmals am 29. April mit den Eltern und Kindern treffen", sagt SC-Jugendleiter Michael Brittinger. Das weitere Prozedere sieht so aus: "Wir lassen es die Kinder und Eltern selbst entscheiden, was sie tun möchten. Es gibt aktuell keine Gespräche bezüglich der SG Pegnitz. Ob der SC Glückauf Auerbach eine eigene Jugendmannschaft wieder ins Rennen schickt ab Sommer, bezweifle ich. Meiner Meinung nach sollen sich die Kinder zwischen den Stammvereinen SV 08 Auerbach oder ASV Michelfeld entscheiden und der SG Auerbach treu bleiben", gibt Brittinger bereitwillig Auskunft.

Beim Stammverein SC schätzt man die aktuelle Lage vernünftig, realistisch und problemlos ein: "Man muss es so sehen, alle Kinder spielen bereits seit Jahren zusammen, gehen gemeinsam in die Klasse und ich finde es schade, wenn sie jetzt auseinander gerissen werden. Ich möchte auf jeden Fall diesen Austritt aus der SG Auerbach ohne Probleme und Reibereien beenden, da wir die SG Auerbach mit der Tanja Schwindl (gehört zum SV 08, Anmerkung der Redaktion) und Kathrin Gsell (ASV Michelfeld) ins Leben gerufen haben und dies das Beste für den Auerbacher Jugendfußball war beziehungsweise ist", meint Brittinger abschließend.

Die Gesamtjugendleiterin der SG Auerbach Tanja Schwindl bedauert die Entwicklung und zeigt Verständnis: "Wir finden diesen Schritt natürlich sehr schade, können aber die finanzielle Seite natürlich nachvollziehen. Nichts desto trotz geht es natürlich weiter mit der SG. Den Jugendlichen des SC steht es natürlich frei, für welchen Stammverein sie sich entscheiden, wenn sie weiterhin der SG treu bleiben wollen".

FCT überlegt noch

Die vierte Säule im Konstrukt der SG Auerbach ist der FC Troschenreuth, der gemäß Konzept nur im Bereich A- und B-Junioren im Boot ist. Die Nachwuchskicker der jüngeren Altersstufen spielen in der SG Pegnitz. Aktuell haben die Troschenreuther drei A- und einen B-Junioren-Spieler. Davon gehören zwei U19-Spieler (älterer Jahrgang 1999) nächste Saison dem Herrenbereich an. Ein weiterer FCT-Nachwuchskicker ist derzeit in der A2 des SK Lauf (U19-Bezirksoberliga Mittelfranken) aktiv. Aufgrund der geringen Spieleranzahl im Nachwuchsbereich ist — wie schon vor einigen Jahren angedacht — ein Ausstieg aus der SG denkbar. Gut möglich, dass er bereits zur kommenden Saison erfolgt. Falls das passiert, würde die Spielgemeinschaft zwei ihrer vier Stammvereine verlieren.

"Noch nichts spruchreif"

Im Erwachsensektor sickerte ein Gerücht durch, dass in der kommenden Saison der FC Troschenreuth (mit seinen beiden Herrenteams in der Kreisklasse 3 und B-Klasse 4 vertreten) und der benachbarte SC Glückauf Auerbach (mit einer Mannschaft in der A-Klasse 5) wieder eine Spielgemeinschaft bilden will. Dies war bereits in der Saison 2015/2016 in der A-Klasse 4 bereits der Fall – als SG FC Troschenreuth II/SC Glückauf Auerbach I.

Der Sportliche Leiter des FCT Michael Wosahlo dementiert einen möglichen erneuten Zusammenschluss nicht und bestätigt Kontakte seitens der Vorstände beider Vereine: "Es ist noch nichts spruchreif. Wir haben uns darüber unterhalten. Es geht nicht über Nacht. Wir werden uns noch dementsprechend treffen. Es ist noch nichts offiziell. Entschieden ist noch nichts". Der FC Troschenreuth ist aktuell Zehnter und Neunter in seinen Ligen.

A-Klassen-Aufsteiger Glückauf war bis zur Winterpause Fünfter, verlor aber in diesem Jahr alle fünf ausgetragenen Spiele und ist nun Neunter. Mit Eugen Neigel und Patrick Gebhart fallen zwei Leistungsträger im eh relativ kleinen Kader jeweils wegen eines Kreuzbandrisses länger aus.

