Gnadenhof Fränkische Schweiz ehrt fleißige Helfer

Viele Ehrenamtliche setzen sich für das Tierwohl ein — Film über die Einrichtung

PEGNITZ - Trotz des Schneewetters kamen viele Gäste von weit her, die bei der Adventsfeier des Gnadenhofs Fränkische Schweiz die Wiesweiherhalle gut füllten. Gnadenhof-Gründerin Monika Pracht und ihre Tochter Daniela ehrten dort am Ende zahlreiche ehrenamtliche Helfer.

Zahlreiche Tierfreunde und Gnadenhof-Helfer hat der Verein bei seiner Adventsfeier in der Wiesweiherhalle geehrt. Sie erhielten „Oskars“ und kleine Geschenke. © Foto: fca



Bevor es soweit war, gab ein Film einen Einblick in das Tierleben des Horlacher Hofs. Ein weiterer Film stellte die Nürnberger Initiative "Anima" vor. Dieser Verein von Angelika und Thomas Stadlinger bietet Kindergärten und Grundschulen Projekte an, so dass die Kleinen zum einen früh zu Tierliebe ermutigt werden, zum anderen das ganze Leben auf der Erde zu schätzen und schützen lernen. Monika Pracht ermutigte die frühere Lehrerin und ihren Mann, damit weiterzumachen: "Ich bin froh, dass die Kinder nachzudenken beginnen und andern ein Beispiel geben."

Bevor es zu den Ehrungen kam, meldete sich der Künstler Walter Bauer aus Nürnberg kurz zu Wort. Er stellte im Foyer expressive Tierbilder aus und kündigte für das nächste Jahr einen Gnadenhof-Kalender mit seinen Werken an.

Daniela Pracht überreichte dann "Oskars" an viele tatkräftige Freunde. Darunter ist Roy Becher, der seit acht Jahren ein unermüdlicher Spaziergänger mit den Gnadenhof-Hunden ist. Genauso setzen sich Martina Gebelein und Laura Pohl ein. Claudia Nicklas ist an jedem Wochenende für‘s Arbeiten da und führt sonntags fachkundig die zahllosen Besucher durch die Anlage.

Aus Nürnberg pendelt Angelika Pohl so oft es geht nach Horlach. Sie ist eine enge Freundin von Monika Pracht. Beide sind seit 30 Jahren auch politisch für den Tierschutz da. Die Familie Zeitler mit den Eltern Nina und Uli sowie Sohn Lennox (10) hält im Haus alles in Ordnung und sorgt außen sofort für Schwung, wenn einmal Holz gebraucht wird oder ein altes Sofa für die Hunde.

Goldene Oskars gingen auch an einige feste Mitarbeiter, so an Alexander Spieß und Christian Neese, die morgens für die Ställe da sind, weiter an Reinhard Frederking, der mit seiner Familie das Kuh-Altenheim in Nemschenreuth betreut — und an die Helferin und Pferdekennerin Susi Stöhr aus Bayreuth.

Beifall brandete auf, als auch Werner Volkart genannt wurde, der Vorsitzende des Fördervereins für den Gnadenhof. Er ist seit zehn Jahren dabei und ein "Mann für alles", vom Betreuen des Katzenheims in Obertrubach bis zur täglichen Computerarbeit, vom Heu-Organisieren bis zu den Tierarztfahrten.

Den Hallenaufbau hatte Nadine Knauer aus Erlangen mit ihrem Team bewältigt. Sie ist seit Jahren eine Säule in diesem Bereich, auch für vegane Verköstigung. Und im Gnadenhof selbst hielt während dieser Stunden Ludwig Weidner die Stellung, ein alter Helfer par excellence, der aber immer jede Publicity scheut.

