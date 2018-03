"Goldene Wahrheit": Mehr als Schafkopf und Biertrinken

Mitglieder des 40 Jahre alten Stammtischs packten in Willenreuth stets mit an - vor 27 Minuten

WILLENREUTH - Er ist eine Willenreuther Institution. Die Rede ist vom Stammtisch "Goldene Wahrheit", der in seinem Stammtischlokal Kaul 40. Geburtstag mit Ehrungen der Gründungsmitglieder und der 25-jährigen Stammtischbrüder feierte. Wenn der Vorsitzende Heinz Fellner von "seinem" Stammtisch erzählt, gerät er ins Schwärmen. Höhen und Tiefen hat die "Männerrunde" in den 40 Jahren erlebt und vieles im Ort bewegt und gegründet. So den Kinderspielplatz oder den Willenreuther Faschingsumzug.

Die maßgeblichen Stammtischbrüder Karl-Heinz Rödl (40 Jahre), Georg Körber (40 Jahre), Günther Distler, Ewald Fellner (40 Jahre), Heinrich Troidl (25 Jahre), Johann Distler (40 Jahre), Reinhold Zedler, Heinz Fellner (40 Jahre), Paulus Kaul (ältestes Mitglied) und Valentin Eckert (von links). © Foto: Thomas Weichert



Die maßgeblichen Stammtischbrüder Karl-Heinz Rödl (40 Jahre), Georg Körber (40 Jahre), Günther Distler, Ewald Fellner (40 Jahre), Heinrich Troidl (25 Jahre), Johann Distler (40 Jahre), Reinhold Zedler, Heinz Fellner (40 Jahre), Paulus Kaul (ältestes Mitglied) und Valentin Eckert (von links). Foto: Foto: Thomas Weichert



Man traf sich in der 40-jährigen Stammtischgeschichte also nicht nur zum Biertrinken und Schafkopfspielen, sondern plante auch Projekte und Veranstaltungen, die es noch heute gibt. Dennoch wird der Stammtisch aussterben. Das weiß auch Heinz Fellner, der seit 15 Jahren die Geschicke des Stammtisches mit Begeisterung leitet. Zwölf Stammtischbrüder wurden in den 40 Jahren schon beerdigt. Heute sind es nur noch 13 Männer, die sich jeden Freitag beim "unteren Kaul" in der Wirtsstube regelmäßig treffen. 1978 wurde der Stammtisch "Goldene Wahrheit" im Gasthaus "oberer Kaul", das es heute nicht mehr gibt, gegründet.

Gründungsvorsitzender war Anton Schriefer, dem auch der Name "Goldene Wahrheit" eingefallen war. Warum der Stammtisch so heißt, weiß heute keiner mehr. Weitere Vorsitzende waren Lorenz Wiesner, Anton Looshorn, Max Pischel und Reinhold Zedler. Sie setzten die Stammtischtradition bis heute fort und brachten in Willenreuth vieles auf den Weg. Noch im Gründungsjahr wurde von den Stammtischbrüdern der erste Faschingsumzug ins Leben gerufen.

Das war kurz nach der Gründung am 18. Februar 1978 im Gasthaus "oberer Kaul". Bis 2010 organisierten die Stammtischbrüder jedes Jahr den Faschingsumzug. Als 2010 die Willenreuther Faschingsgesellschaft gegründet wurde, war es nur konsequent, die Organisation an die organisierten Narren abzugeben. Per Vertrag wurden der Faschingsgesellschaft auch alle Kostüme kostenlos überlassen, damit diese Tradition fortgeführt wird. Auch den Kinderspielplatz haben die Willenreuther den Stammtischbrüdern zu verdanken.

1991 wurde der noch heute bestehende und im Laufe der Jahre erneuerte Kinderspielplatz von den Stammtischlern eingerichtet und lange gepflegt. 1997 gestaltete die Stadt Pegnitz auf Betreiben des Stammtisches den Kinderspielplatz neu und 2011 wurde er noch einmal um Spielgeräte wie einen Basketballkorb erweitert. Materialien und Spielgeräte spendeten Willenreuther Geschäftsleute und Bürger. Wenn man neue Netze für die zwei Fußballtore brauchte, spendierte diese der TSV Elbersberg, mit dem man über all die Jahre stets ein gutes Miteinander hatte.

Die Ruhebänke am Spielplatz spendierte die Feuerwehr Willenreuth unter dem Vorsitz von Karl-Heinz Rödl, der ebenfalls seit 40 Jahren Stammtischbruder ist. Im Jahr 2014 übernahm die Pflege des Kinderspielplatzes dann der Stammtisch "Die Durstigen". Das sind die jüngeren Willenreuther, die selbst einen neuen Stammtisch gründeten.

Heinz Fellner, der selbst Gründungsmitglied ist, denkt an viele schöne Stunden mit seinen Stammtischbrüdern zurück. Unvergessen sind die Fußballturniere, die vom Stammtisch organisiert wurden. Oder die Beteiligung an der Pegnitzer Stadtmeisterschaft im Schießen.

Besonders erwähnt Fellner Werner und Georg Bauer und die ortsansässige Firma Troidl, die im Laufe der Jahre vieles spendiert haben. Etwa Bratwürste und Brezen für die Kinder beim Faschingsumzug oder den Kleinbus, wenn etwas transportiert werden musste. Unvergessen die alljährlichen Stammtischfeste und die Wanderungen, die bis heute organisiert werden.

Dass es den Stammtisch "Goldene Wahrheit" irgendwann nicht mehr geben wird, ist Heinz Fellner klar. Der älteste Stammtischbruder, der immer ein offenes Ohr für alle Anliegen hatte und hat, ist Paulus Kaul mit 82 Jahren. Der jüngste ist Bernhard Kohlmann mit 54.

THOMAS WEICHERT