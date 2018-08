Goldfische sind Gefahr für die Umwelt

PEGNITZ/BAYREUTH - Gerade zu Beginn der Ferienzeit steigt laut Landesbund für Vogelschutz (LBV) die Anzahl der Tiere, welche die heimische Artenwelt unfreiwillig ergänzen und dabei teilweise ernsthaft gefährden. "Kurz vor der Abreise in den Urlaub werden auch Haustiere wie Goldfisch oder Schildkröte flugs ausgewildert und richten dann großen Schaden unter den heimischen Tierarten an", so Christoph Hartl, Leiter der LBV-Bezirksgeschäftsstelle Oberfranken in Bayreuth. Die NN sprachen mit ihm.

Ein Goldfisch nimmt sich wichtig. © Erhard Prölß



Herr Hartl, welchen Schaden richten Goldfische an, wenn sie im nahe gelegenen Weiher abesetzt werden?

Christoph Hartl: Sie können die gewachsenen Ökosysteme durcheinanderwirbeln. Goldfische vermehren sich rasant und fressen Kaulquappen und Molchlarven. Mangels natürlicher Feinde verdrängen sie Amphibien und gefährden so bedrohte Arten wie Kammmolch oder Laubfrosch. Also: Wer Goldfische vor dem Sommerurlaub gedankenlos oder mutwillig einfach in einem größeren Weiher oder Tümpel aussetzt, schadet mit dieser falsch verstandenen Tierliebe unseren heimischen Tierarten. Außerdem leidet auch die Wasserqualität.

Wie?

Hartl: Goldfische sind Allesfresser, die sich von Eiern, Larven sowie wichtigen Kleintieren ernähren. Wasserflöhe zum Beispiel, welche das Wasser durch ständiges Filtern säubern, werden von den Goldfischen in großer Zahl gefressen. Dieser Vorgang geht schleichend vor sich.

Kann der Goldfisch auch einfach wieder aus dem Wasser genommen werden?

Hartl: Sind sie erst einmal in einem Gewässer freigesetzt, ist es sehr aufwändig, alle Goldfische wieder herauszubekommen. Vor zwei Jahren hatten wir im Landkreis Ebersberg so einen problematischen Fall. Da konnten die Goldfische nur durch Elektrobefischung aus dem Wasser geholt werden. Sie mussten also erst mit Strom betäubt werden, ehe sie abgefischt werden konnten.

Christoph Hartl vom LBV Oberfranken. © Foto: Lauer



Wie verhält es sich mit der Schildkröte? Kann sie im Wald überleben?

Hartl: Für die allermeisten ausgesetzten exotischen Tiere endet der Kontakt mit der bayerischen Natur spätestens im frostigen Winter tödlich. Gängig als Hausschildkröte ist die Gelbwangenschildkröte. Auch sie ist ein Allesfresser und macht der heimischen Sumpfschildkröte das Leben schwer, weil sie auch deren Larven verspeist. Das ist der Grund, warum es in Deutschland nur noch ganz vereinzelt Sumpfschildkröten gibt. Sie ist von — teilweise ausgesetzten — Gelbwangenschildkröten verdrängt worden.

Interview: MARCEL STAUDT