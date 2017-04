Golfen: (K)ein Sport wie jeder andere

Von Rasenhöhen, Blitzeinschlägen, Maulwürfen und vielen Vorurteilen in Weidenloh - vor 1 Stunde

WEIDENLOH - Für viele ist Fußball Gott. Und wenn nicht Fußball, dann doch Basketball, Handball oder Eishockey. Diese Sportarten füllen ganze Hallen, während andere weniger populär und mit Vorurteilen behaftet sind – zum Beispiel Golf.

Roland Trost, Geschäftsführer der Golfanlage Weidenloh-Pottenstein, findet, dass Golf seinen schlechten Ruf nicht verdient hat und räumt deshalb mit Vorurteilen auf. © Ralf Münch



Roland Trost, Geschäftsführer der Golfanlage Weidenloh-Pottenstein, findet, dass Golf seinen schlechten Ruf nicht verdient hat und räumt deshalb mit Vorurteilen auf. Foto: Ralf Münch



Seit zwölf Jahren ist Roland Trost Geschäftsführer der Golfanlage Weidenloh bei Pottenstein. 115 Hektar ist die gepachtete Anlage mit 18 Löchern groß. Ungefähr acht Kilometer ist die Strecke lang, die man beim Spiel zurücklegt. Dort kann man aber erst spielen, wenn man die Platzreife hat. Der kleinere Platz mit neun Löchern ist der für Anfänger. Dort muss man sich den Sport erst aneignen, bis man zur Platzreife kommt.

"Wir beobachten, wie sich der Neuling anstellt und wenn wir denken, dass er auf dem großen Platz spielen kann, dann darf er", so Trost. Andere Clubs machen es mit der Platzreife anders. Manche bieten Wochenendkurse an, händigen nach dem Kurs den Clubausweis aus. Mit diesem kann der Golfer, selbst nach nur einem Wochenende, auf großen Plätzen spielen. "Naja. Nach einem Wochenende kann man wirklich kein Golf spielen. Man kennt keine Regeln, nicht das Verhalten auf dem Platz", sagt Trost weiter. Überhaupt: Wer denkt, dass beim Golf alles genau festgelegt ist, der täuscht sich.

Keine Vorschrift

Für die Höhe des Rasens gibt es kein vorgeschriebenes Reglement. Manche Vereine lassen das Gras 2,5 Millimeter wachsen, andere fünf Millimeter. "Das wird nicht vorgeschrieben. Man könnte das Gras auch zehn Zentimeter wachsen lassen. Dann würde aber keiner mehr spielen wollen", so Trost.

Gerade bei Golf halten sich hartnäckig Vorurteile: Ein langweiliger Sport für Rentner mit gut gefülltem Geldbeutel und einem Klientel, das dann elitär gerne unter sich bleibt. Stimmt das? "Nein. So stimmt das nicht alles", betont der Geschäftsführer. Zwar sei es früher tatsächlich einmal so gewesen, dass es viele Clubs gab, deren Mitglieder gerne unter sich geblieben seien. Und es könne auch sein, dass es von den Golfclubs nach wie vor zwei Prozent gibt, die das immer noch so machen. Inzwischen hat sich das aber geändert.

Trost: "Wir versuchen immer wieder den Leuten zu zeigen, dass dem nicht so ist. Wir wollen eben nicht suggerieren, dass Golf ein erlauchter Sport ist. Sondern einer für jedermann." Sobald aber Vorurteile existieren, ist es schwer, diese aus den Köpfen wieder heraus zu bringen. Mit etwa 800 Mitgliedern, Tendenz steigend, klappt das auch einigermaßen. Dass der Sport nicht nur einer für Senioren ist, zeigt sich in der Alterspanne, die hier mitmacht — von zweieinhalb bis 90 Jahre sind alle Altersgruppen vertreten.

Sami Haberberger ist einer der Jüngeren, die hier spielen, seit zwei Jahren. Er wird am 30. April acht Jahre alt. Die Platzreife für den großen Platz hat er noch nicht, aber jeden Samstag steht er auf dem Übungsplatz – bei einem Turnier hat er auch schon einmal einen Pokal für den ersten Platz gewonnen.

Ein Junge auf dem Golf- und nicht auf dem Fußballplatz? "Fußball mag ich überhaupt nicht. Das ganze laute Gegröle. Ich mag es, wenn es ruhig ist. Da kann ich mich richtig konzentrieren", sagt er. Er erklärt, wie er zu diesem Sport gekommen ist: "Ich hatte eine Spielkonsole daheim, mit einem Golfspiel." Da hatte er zwar nur einen Plastikschläger in der Hand und der Golfball, den man in den Fernseher pfeffern könnte, fehlte auch. Bei seinem Opa hat er in einer Ecke schließlich Golfschläger gefunden. Die hat er mitgenommen und im Garten seiner Eltern geübt. Schließlich ist er mit seinem Vater nach Weidenloh zum Golfen gefahren und war sofort begeistert. Er bleibt dabei — will auf jeden Fall weitermachen.

Die Pächter eines solchen Grüns haben die gleichen Probleme wie Besitzer einer ungemähten Wiese: "Ja natürlich. Maulwürfe haben wir auch. Besonders dann, wenn in den Monaten, in denen der Platz nicht geöffnet ist, nicht gemäht wird. Sobald aber gemäht wird, dann stören die Vibrationen die Tiere", sagt Trost. Und Wildschweine graben, zwar sehr selten, aber ab und an doch, Löcher an den Rändern des Platzes.

"Freizeit in schöner Natur"

Mit zwei weiteren Vorurteilen räumt der Geschäftsführer auch auf. Zum einen mit dem Thema der Langweiligkeit: "Was wir hier bieten, ist ja nicht nur Golf, sondern Freizeit in schöner Natur." Und außerdem: Ungefährlich ist der Sport auch nicht zwangsweise. Denn es ist auch schon passiert, dass jemandem ein Golfball an den Kopf geflogen ist.

Und was ist dran an dem Gerücht, dass Golfer besonders leicht von einem Blitz, der in den Schläger einschlägt, getroffen werden? Trost schmunzelt: "Ach. Das ist wirklich ein Gerücht. Sobald man auf freiem Feld steht, kann das natürlich passieren. Auch einem Wanderer."

Tatsächlich gibt es aber dennoch ein System, passenderweise mit dem Namen "Blitz", vom deutschen Golfverband. Dort werden Gewitterwarnungen heraus gegeben. Sobald das passiert, fahren die Mitarbeiter herum und informieren die Spieler über die Warnung, verbunden mit dem Tipp, das Gelände zu verlassen – da scheint es dann doch schon einmal irgendwo einen Golfspieler erwischt zu haben. Und ein Schönwettersport ist Golf auch nicht zwingend: "Bei Regen stehen die Sportler durchaus in Regenjacken draußen und spielen. Das ist kein Problem", sagt Trost.

RALF MÜNCH