Gondel-Unfall in Pottenstein: "Wir stehen vor einem Rätsel"

Betreiberfirma hält mehrere Szenarien für möglich, warum es zum Vorfall kam - 16.07.2018 15:20 Uhr

POTTENSTEIN - Erst am Samstag war der neue "Hexenbesen" an der Sommerrodelbahn Pottenstein in Betrieb genommen worden. Bereits einen Tag später ereignete sich ein Unfall, als eine Gondel auf eine vorausfahrende krachte. Sechs Personen mussten gerettet werden. Der Vorfall wirft auch Tag danach etliche Fragen auf.

Am Sonntag musste die Bergwacht Passagiere aus dem "Hexenbesen" retten. Foto: News5/Merzbach



Kurz bevor am Sonntagnachmittag starker Regenfall und kräftige Windböen einsetzten, ging plötzlich nichts mehr in der schwebenden Sommerrodelbahn "Hexenbesen". Drei Gondeln befanden sich gegen 17.15 Uhr noch auf der Bahn, eine fuhr aus ungeklärter Ursache wieder los und es kam zum Auffahrunfall. Durch den Aufprall erlitt ein Neunjähriger ein Hämatom am Knie.

Als 20 Minuten später - fünf Minuten nach Alarmierung - die Polizei Pegnitz mit zwei Streifenbesatzungen eintraf, waren 20 Kräfte der Feuerwehr und zehn Aktive der Bergwacht - jeweils aus Pottenstein - bereits im Einsatz. Sie stellten Leitern an die Pfeiler der Anlage und retteten vier Personen, die zwei Insassen der dritten Gondel konnten zuvor vom Personal der Sommerrodelbahn befreit werden.

Feuerwehr und Bergwacht hatten dieses Vorgehen etwa eine Woche zuvor geübt. "Solche Einsätze zu proben gehört genauso zu unserer Arbeit wie das Hubschrauberfliegen", sagt René Brendel, Bereitschaftsleiter der Bergwacht. Laut ihm war die Rettungsaktion eine halbe Stunde nach Alarmierung beendet. Er widerspricht damit dem Bericht einer Augenzeugin, die angab, dass ihr Mann und ihr Kind über eine Stunde in der Gondel ausharren mussten, bis geholfen wurde.

Polizei ermittelt "in alle Bereiche"

Warum es zu dem Unfall kam, darüber rätselt die Polizei noch. "Wir ermitteln in alle Bereiche", sagt Roman Markert, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Pegnitz, "auch einen Fehler im Bedienbereich können wir nicht ausschließen." Er geht davon aus, dass die Ermittlungen im Laufe der Woche zu Ergebnissen führen werden. Fakt sei, dass die vier Insassen der Gondeln, die von Feuerwehr und Bergwacht befreit werden mussten, Unterkühlungen erlitten haben. "Klar, das geht schnell", sagt Markert in Anbetracht des Unwetters.

Der Betreiber der Anlage, die im Landkreis Fulda ansässige Wiegand Erlebnisberge GmbH, kann sich den Unfall nicht erklären. "Dass eine Gondel auf die vorausfahrende auffährt, ist eigentlich unmöglich", sagt Geschäftsführerin Susanne Möller. Das Unternehmen betreibt auch in Thale (Harz) sowie an der Wasserkuppe (Rhön) die Attraktion "Hexenbesen". In den drei beziehungsweise zehn Jahren seit die schwebende Sommerrodelbahn an diesen beiden Standorten existiert, "hat es noch nie einen Auffahrunfall gegeben", sagt Möller, "wir stehen vor einem Rätsel".

Nach Rücksprache mit dem Hersteller, das Schwesterunternehmen Josef Wiegand GmbH, hält Möller drei Szenarien für möglich: Das Gewitter hat für einen Stromausfall gesorgt (Variante eins), die Anlage wurde falsch bedient (Variante zwei) oder in der Elektronik befindet sich ein Systemfehler (Variante drei). Möller schränkt ein: "Einen Bedienfehler schließen wir zum jetzigen Zeitpunkt aus."

"Hexenbesen" steht vorerst still

Bis die Unfallursache gefunden ist, steht der "Hexenbesen" an der Pottensteiner Sommerrodelbahn still. "Das haben wir selbst so entschieden. Wir haben den Hauptmonteur der Anlage, den Projektleiter und einen Elektriker vor Ort geschickt, um herauszufinden, woran es lag", sagt Möller. "Die größte Bedeutung hat für uns, dass so etwas nie wieder passiert."

Tatsächlich gibt es von Behördenseite keine Weisung für die vorübergehende Einstellung des Betriebs des "Hexenbesens". Laut Polizei sei hierfür das Landratsamt zuständig. Michael Benz, Sprecher des Landratsamts in Bayreuth, gibt auf Anfrage die Auskunft: "Wir haben nichts angeordnet. Und der Pottensteiner Bürgermeister (Stefan Frühbeißer, Anmerkung der Redaktion) auch nicht."

