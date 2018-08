Gößweinstein: Hochzeit macht das Glück zu dritt perfekt

Julia Strömsdörfer und Sandro Sais haben in der Basilika geheiratet - vor 1 Stunde

GÖSSWEINSTEIN - In der Basilika von Gößweinstein haben Julia Strömsdörfer aus Weidenhüll und Sandro Sais aus Hiltpoltstein geheiratet.

Überglücklich mit Sohn Dario: Julia Strömsdörfer und Sandro Sais vor der Basilika in Gößweinstein. © T. Weichert



Überglücklich mit Sohn Dario: Julia Strömsdörfer und Sandro Sais vor der Basilika in Gößweinstein. Foto: T. Weichert



Hochzeit für Julia Strömsdörfer und Sandro Sais: Die 25-jährige Bürokauffrau Julia Strömsdörfer aus Weidenhüll bei Leienfels und der 30-jährige Schlosser Sandro Sais aus Hiltpoltstein sind seit drei Jahren ein Paar, sie haben bereits ihren zweijährigen Sohn Dario.

Nun heiratete das junge Paar in der Basilika von Gößweinstein, wo sie von Pfarrer Hans-Jürgen Wiedow kirchlich getraut wurden. Aufgehalten wurde das Brautpaar von den VW- und Audi-Freunden. Die anschließende Hochzeitsfeier fand im Golfhotel Barbarossa in Weidenloh statt. Das Paar wohnt in Wolfsberg bei Obertrubach.

Thomas Weichert