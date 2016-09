Gößweinsteiner Rathaus doch nicht im „Gasthof Rose“?

GÖSSWEINSTEIN - Während einer Diskussion in der Bauausschusssitzung um künftige Leerstände im Zentrum von Gößweinstein sickerte durch, dass das Rathaus jetzt doch nicht wie geplant in den „Gasthof Rose“ am Marktplatz umzieht.

Wie es scheint, wird es nun doch nichts mit dem Umzug des Rathauses in den Gasthof Rose am Markt. Ex-Bürgermeister Georg Lang drängte auf Informationen dazu in der nächsten Marktgemeinderatssitzung. © Foto: Thomas Weichert



„Im nicht öffentlichen Teil ist informiert worden, dass es mit der ,Rose‘ nichts wird“, sagte Ex-Bürgermeister Georg Lang (CSU), als es um die Ansiedlung einer Apotheke mit Drogerie-Abteilung im Sondergebiet Sandbühlein ging. Langs Aussage zum Gasthof Rose wurde nur von Jürgen Kränzlein (SPD) mit den Worten kommentiert, dass dies nicht ganz richtig sei.

Am Ende der Sitzung legte Lang unter dem Tagesordnungspunkt Anfragen zu diesen Thema noch einmal nach: „Wenn man als Bürgermeister die Transparenz wie eine Monstranz vor sich herträgt, hätte man heute zumindest den Sachstand zur Rose im öffentlichen Teil bekannt geben können“, so Lang, der beantragte, dass in der nächsten Marktgemeinderatssitzung öffentlich darüber informiert werden solle. Dies nahm dritter Bürgermeister Manfred Eckert (CSU) kommentarlos zur Kenntnis. Eckert vertrat Bürgermeister Hanngörg Zimmermann (BMG), der im Urlaub ist.

Auch eine Apotheke geplant

Ursache für die Diskussion um Leerstände am Marktplatz war eine Änderung des Bauantrags beim neuen Aldi-Markt mit weiteren Gebäuden, in denen eine Bäckerei-Filiale mit Café und ein Getränkemarkt angesiedelt werden sollen. Diesen Bauantrag hat der Bauherr nun wieder zurückgenommen und einen erweiterten Bauantrag eingereicht, der neben der Bäckerei und dem Getränkemarkt nun auch noch eine Apotheke mit vorsieht.

Ursprünglich waren laut Eckert neben dem neuen Aldi-Markt zwei weitere Gebäude mit je 800 Quadratmetern Verkaufsfläche geplant, jetzt nur noch ein Gebäude mit weniger als 800 Quadratmetern, in dem eben auch noch die Apotheke mit einer Drogerie-Abteilung Platz finden soll.

„Eine Apotheke brauchen wir, es ist aber schade, dass immer mehr Geschäfte aus dem Ort rausgezogen werden“, kommentierte dies Konrad Schrüfer (FWG). Wenn auch noch das Café am Markt schließt, habe man zwar ein Rathaus am Marktplatz, außen herum aber nur noch Leerstände, wenn auch noch die Bäckerei-Filiale und die Apotheke vom Markt weg sind, skizzierte Kränzlein. Dieses Problem habe man auch in anderen Gemeinden, warf Georg Rodler (CSU) ein. Er betonte, dass sich eine Apotheke eben dort ansiedele, wo die Kundenfrequenz sei. Stimme der Rat dem nicht zu, gingen die Investoren eben woanders hin, so Rodler. „Eine Apotheke mit Drogerie-Abteilung braucht eben eine größere Verkaufsfläche“, sagte Daniela Drummer (FWG). Nach Meinung von Lang könne man den Innenort nur über den Tourismus aktivieren.

Mit der Änderung des Bauantrags am Sandbühlein ist die Anlegung eines Gehsteigs entlang der Balthasar-Neumann-Straße verbunden, die den neuen Aldi-Markt mit dem bestehenden Edeka-Markt fußläufig verbinden soll. Wie Bauamtsleiter Manfred Neuner informierte, sei vorgesehen, dass sich die Gemeinde an den Kosten dieses Gehsteigbaus beteiligt.

„Ich sehe nicht ein, dass wir für einen Unternehmer einen Gehsteig bauen“, schimpfte Schrüfer und bekam Unterstützung von Kränzlein. Lang erklärte jedoch, dass auf der gegenüberliegenden Seite die Gemeinde kostenlos für die Anlieger einen Gehsteig errichtet hätte und damit einen Präzedenzfall geschaffen habe. Mit welchem Recht sollten nun die Anlieger auf der anderen Seite den Gehsteig bezahlen, fragte Lang die Räte.

Laut Neuner handle es sich nur um eine Kostenbeteiligung für den Markt am Gehsteigbau und nicht um die Übernahme der Gesamtkosten. Wie hoch diese Kostenbeteiligung ausfallen würde, wurde auf Nachfrage aus dem Rat nicht bekannt gegeben. Am Ende der Debatte stimmten die Räte einstimmig dem geänderten Bauantrag zu und erteilten die erforderlichen Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans zum Sondergebiet „Nahversorgung Sandbühlein 1“ für eine dritte Betriebseinheit mit Apotheke.

Licht darf Anwohner nicht stören

Die Bepflanzung muss noch mit dem Markt abgestimmt werden. Die Beleuchtung auf dem gesamten Areal soll so gestaltet werden, dass die Anwohner nicht gestört werden. So darf die Beleuchtung eine halbe Stunde vor Geschäftsöffnung eingeschaltet und muss eine halbe Stunde nach Schluss ausgeschaltet sein.

Weitere Auflagen sind ein schalltechnisches Gutachten für das Areal und es sind Vorkehrungen zu treffen, damit die Anlieger nicht von der auf das Pultdach des Aldi-Markts scheinenden Sonne geblendet werden.

