Graf-Botho-Schule Pottenstein hat eine Lesewerkstatt

POTTENSTEIN - Katrin Keller steht in der Aula der Graf-Botho-Schule und hat gute Nachrichten für die 230 Schüler, die sich dort gestern versammelt haben: Die Rektorin eröffnete offiziell die neue Lesewerkstatt/Schülerbücherei.

In der Graf-Botho-Schule in Pottenstein wurde die Lesewerkstatt/Schülerbücherei mit 1540 neuen Büchern eröffnet. Zu diesen Anlass spendete der Elternbeirat 1000 Euro für Lektüre. © Ralf Münch



Es ist ein Projekt, das die Stadt finanziert. Veranschlagt dafür sind 5000 Euro. Notwendig ist es auch geworden. Früher gab es an der Schule eine Entleihbücherei. Die musste jedoch vor zwei Jahren wegen Platzbedarfs aufgelöst werden – es brauchte ein weiteres Klassenzimmer. Also wurden die Bücher auf die einzelnen Klassenzimmer verteilt. Eine schwierige Situation, denn so konnten die Schüler nicht wissen, wo welche Lektüre, die vielleicht interessant wäre, zu finden ist. Schließlich konnten sie ja nicht einfach durch alle Klassenzimmer marschieren und schauen, welche Bücher dort zu finden sind.

"Durch Umstrukturierung und Umlegen von Räumen konnten wir einen Raum, für den ein Schreiner ein Konzept entwickelt hatte, für die neue Bücherei schaffen", erklärte Keller. Auf die Frage der Rektorin an die Schüler, was sie denken, wie viele Bücher dort nun stehen, gingen die Meinungen weit auseinander: Von 50 bis 50 000 war die Rede. Tatsächlich sind es im Moment 1540 neu angeschaffte Bücher für Leser von sechs bis 14 Jahren. Selbst so mancher Erwachsener könnte aus den Sachbüchern wohl noch etwas lernen.

Keine digitalen Medien

Die Auswahl der Lektüre erfolgte zum einen anhand der Interessen der Schüler, die sie in Befragungen äußern konnten, zum anderen erkundigte sich Keller bei Buchhändlern, was derzeit angesagte Jugendliteratur sei. Digitale Medien gibt es hier nicht. Aus gutem Grund: "Ich hab‘ schon gemerkt, dass sich die Lesegewohnheiten der Schüler verändern: Wenn sie lesen, dann mehr E-Books, auf dem Tablet oder Handy. Wir wollen die Schüler bewusst näher an die Printmedien heranbringen", erklärte Katrin Keller. Illustrationen, Bilder und Zeichnungen könnten die Fantasie fördern. Bürgermeister Stefan Frühbeißer, der bei der Eröffnung anwesend war, ließ es sich nicht nehmen, den Erstklässlern einige Zeilen vorzulesen und fragte: "Was glaubt ihr? Was lesen die Größeren am meisten? Ich habe gemerkt, dass es WhatsApp-Nachrichten oder SMS sind. Da ist das Deutsch aber schon merkwürdig. Mit lauter Abkürzungen, die ich nicht verstehe. Und die Rechtschreibung ist auch keine richtige." Für umso wichtiger hält auch er, dass sich Kinder mit Büchern beschäftigen – richtig lesen zu können, fördere die Rechtschreibung und die Fantasie. Oder wie Keller sagt: "So könnt Ihr Euch mit richtig spannenden Geschichten in andere Welten träumen."

Spende des Elternbeirats

Es gibt einige Besonderheiten in dieser Lesewerkstatt, beispielsweise gibt es eine "Wunschbox". Schüler können Zettel ausfüllen, was sie gerne lesen würden, und diese dann in die Box werfen. Das Jahr über werden dann diese Wunschbücher angeschafft. Dafür braucht es natürlich Geld. Geld, für das der Elternbeirat der Schule gestern schon mal sorgte – indem er eine Spende in Höhe von 1000 Euro übergab.

In der Bücherei sollen ferner Lesewettbewerbe und Buchvorstellungen abgehalten werden. Und außerdem: "Nachmittags kann man sich auch Bücher ausleihen. Dann unterstützen uns die Mitglieder des Elternbeirats, die sich um die Ausleihe kümmern", freute sich Keller.

RALF MÜNCH