Grafenwöhr: Drei Schwerverletzte und Totalschäden

Geländewagen krachte beim Abbiegen in Gegenverkehr - vor 2 Stunden

GRAFENWÖHR - Am Donnerstagabend kam es in Grafenwöhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Geländewagen krachte beim Abbiegen in den Gegenverkehr. Drei Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand Komplettschaden.

Ein schwerer Verkehrsunfall an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, ereignete sich am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 299 zwischen Grafenwöhr und Hütten. Drei Personen kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, ein weiterer blieb unverletzt. © NEWS5 / Masching



Gegen 17 Uhr fuhr ein 60-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 299 von Grafenwöhr kommen Richtung Kaltenbrunn. Wie die Polizei berichtet, wollte er mit seinem Geländewagen nach links auf die Kreisstraße NEW21 nach Hütten abbiegen.

Dabei übersah er das entgegenkommende Auto eines 22-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen.

Das Auto des 22-Jährigen krachte nach dem Aufprall in den Wagen eines 57-Jährigen der im Einmündungsbereich wartete.

Der Unfallverursacher wurde in seinem Geländewagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen.

Auch der 22-Jährige Fahrer und seine Ehefrau wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die drei mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der 57-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Die Bundesstraße musste zur Bergung der Fahrzeuge komplett gesperrt werden. Die Feuerwehren Grafenwöhr, Gmünd, Hütten und Kaltenbrunn rückten mit einem Großaufgebot an und übernahmen die Absicherung und Verkehrsleitung.

Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf etwa 23.000 Euro geschätzt.

