Grafenwöhr: Neues Leben in abgebrannten Flächen

Truppenübungsplatz: Feuerwehrleute und Piloten leisten bei Brandbekämpfung gute Arbeit - vor 1 Stunde

GRAFENWOEHR - Abgebrannte Flächen geben Chancen für neues Wachstum. Davon ist Revierförster Andreas Irle überzeugt. Aber in erste Linie gilt es, Brände zu verhindern.

((Platzhalter))Rund 600 Hektar Offenland und angeflogener Sukzessionswald brannten vergangene Woche auf dem Übungsplatz. Gefahr für Leib und Leben wie bei dem riesigen Feuer in Brandenburg bestand nicht. Dennoch war der Einsatz für die Löschkräfte am Boden und aus der Luft nicht ungefährlich. Feuerwehrleute, Soldaten und Forstleute leisteten gute Arbeit.

Schneisen gegen Feuer

Zur Vermeidung von Bränden trifft die US-Armee auf dem Übungsplatz zahlreiche Maßnahmen. Zusätzlich zu dem dicht vorhandenen Netz an Brandschneisen wurden in diesem trockenen Jahrhundertsommer breitere, geräumte Korridore im Gelände durch die Bautrupps angelegt. Löschwasserteiche stehen für eine schnelle und effiziente Wasseraufnahme bereit. Aus Präventionsgründen wird bei trockenem Wetter auf das Schießen mit Leuchtspurmunition und ähnlichem verzichtet, so die US-Armee. Jegliche Feuer werden sofort der Range Control gemeldet, der Schießbetrieb ist einzustellen und Entstehungsbrände werden gelöscht. "Die Firefighter sind speziell geschult", lässt Andre Potzler von der Pressestelle des 7. US Armee Ausbildungskommandos verlauten.

Der seit über zehn Jahren trockenste Sommer schrieb darüber hinaus seine eigenen Gesetze. Direkt aus dem Alpha-Einschlaggebiet entwickelte sich der Brand und ließ Gras, Ginster und dürres Buschwerk abfackeln. In den ausgetrockneten Sumpf und Torfflächen brannte der Boden. Der drehende Wind war das weitere Problem, berichtet Förster Andreas Irle.

Unter der Einsatzleitung des stellvertretenden Firedepartment Chief Gerhard Biersack wurden durch die US-Feuerwehr Firetrucks, Löschpanzer und der leistungsstarke Flugfeldlöschwagen Panther eingesetzt. Um den Glutnestern im unwegsamen und mit Blindgängern belasteten Gebiet zu Leibe zu rücken, setzte die US-Armee einen Chinook Hubschrauber aus Katterbach bei Ansbach ein. Flughelfer des Firedepartments und Förster Irle waren an Bord des Helikopters.

Großes Lob für alle

Ein Apache-Kampfhubschrauber stöberte mit seiner Wärmebildkamera die unterirdischen Glutnester auf und dirigierte die Chinook. Für deren Piloten war es eine Herausforderung, mit der 5000-Liter-Wasserlast zu fliegen. In über 30 Durchgängen wurden so rund 150.000 Liter Wasser aus der Luft zur Brandbekämpfung abgeworfen. In Amtshilfe unterstützte die Feuerwehrschule Würzburg mit einem weiteren Löschbehälter, so konnten die Außenlastbehälter im Wechsel in den Einsatz gehen. Förster Andreas Irle hatte großes Lob für alle parat, durch engagierten Einsatz konnte Schlimmeres verhindert werden. Die knochentrockenen Grasflächen in der nördlichen Impact Area sind schwarz, vor dem Hochwald konnte das Feuer gebremst werden, nur Sukzessionswald fiel den Flammen zum Opfer.

Für Wild und Kleintiere bestand keine Gefahr, die nehmen Reißaus, weiß der Forstmann. Erstaunlich ist für Andreas Irle und Caecilia Kastl-Meier von der Umweltabteilung, dass auf den vielen abgebrannten Trockenflächen die Herbstzeitlose in voller Blüte steht. Als Erstbesiedler auf dem Brandboden erwarten die Fachleute nun den Korbblütler Arnika, der bereits auf der roten Liste unter Naturschutz steht.

GERALD MORGENSTERN