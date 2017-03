Grafenwöhr: Rauschgift in Wohnung gefunden

GRAFENWÖHR - Nach einer Verkehrskontrolle haben Polizeibeamte in einem Auto und in einer Wohnung in Grafenwöhr Rauschgift gefunden.

Streifenbeamte der Polizei Eschenbach kontrollierten in der Alten Amberger Straße einen Pkw und stellten anschließend in einer Wohnung in Grafenwöhr eine nicht geringe Menge von Cannabis sicher.

Eine Streifenbesatzung hatte einen roten Toyota zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Als die Insassen, die Fenster herunterkurbelten, drang den Beamten ein auffälliger Geruch nach Marihuana entgegen. Beide Insassen versicherten, keine Betäubungsmittel mit sich zu führen und erklärten sich damit einverstanden, dass die Polizeibeamten im Auto nachschauen.

In der Handtasche der 21-jährigen Beifahrerin stießen die geschulten Augen der Polizisten schließlich auf zwei Aluminiumplomben, in denen sich geringe Mengen von „Gras“ befanden. Nach der Sicherstellung des Rauschgiftes und der Durchführung verschiedener polizeilicher Maßnahmen wurden die beiden Frauen wieder entlassen.

Mit zielgerichteten und forcierten Ermittlungen klärte sich schließlich auch die Herkunft des Rauschgiftes der beiden Damen auf. Das Amtsgericht Weiden erließ noch am Abend einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung einer 26-jährigen Grafenwöhrerin. Die beiden Polizisten klingelten bei ihr und wurden mit dem Durchsuchungsbefehl vorstellig.

In der Wohnung fanden die Beamten mehrere Einzelverpackungen gefüllt mit Marihuana mit einem Gesamtgewicht von knapp 130 Gramm. Neben dem Rauschgift stellten die Polizisten auch Bargeld in Höhe eines unteren vierstelligen Betrages sicher, welches offenbar aus Drogengeschäften stammte. Sie nahmen die 26-Jährige vorläufig fest und verständigten für die weitere Sachbearbeitung die KPI Weiden.

Die Ermittler der KPI Weiden führten bei der Grafenwöhrerin verschiedene polizeiliche Maßnahmen durch und entließen sie in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Weiden heute wieder in die Freiheit. Sie wird wegen illegalen Handel mit Betäubungsmitteln zur Anzeige gebracht.

Neben der 21-Jährigen Beifahrerin, die wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln angezeigt wird, muss sich auch die 22-jährige Toyota-Fahrerin verantworten und verschiedene polizeiliche Maßnahmen über sich ergehen lassen. Sie führte den Pkw unter dem Einfluss von Drogen.

