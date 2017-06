Gras, Haschisch, Ecstasy, Tabletten und Koks sichergestellt

Ermittlungserfolg der Kripo Amberg: Vier Drogendealer in Auerbach und Amberg dingfest gemacht - vor 1 Stunde

AUERBACH - Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat mit Unterstützung von Spezialkräften aus Nürnberg vier Dealer in Auerbach beziehungsweise Amberg festgenommen. Es wurden insgesamt ein halbes Kilo Marihuana, 250 Gramm Haschisch, 280 Ecstasy-Tabletten und 50 Gramm Kokain sichergestellt. Gegen die vier Dealer erging Haftbefehl.

Das sichergestellte Rauschgift und Beweismittel. Foto: Polizei



Bereits am 29. Mai klickten bei zwei 21-jährigen Tatverdächtigen aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach die Handschellen. Laut den kriminalpolizeilichen Ermittlungen haben die beiden zumindest seit Januar 2017 umfangreichen Handel mit Betäubungsmitteln betrieben. Bei der Durchsuchung einer Lagerhalle in Auerbach, welche die beiden nutzten, wurde ein halbes Kilo Marihuana gefunden und sichergestellt.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurden die Rauschgiftfahnder am 2. Juni in den Morgenstunden noch bei einem 25-jährigen und einem 28-jährigen Dealer in Amberg vorstellig. Bei den anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen wurden die Kriminalbeamten in einer Garage im Amberger Stadtteil Dreifaltigkeit im Kofferraum eines Pkw fündig. Dort warteten 250 Gramm Haschisch, 280 Ecstasy-Tabletten, 70 Gramm Marihuana und 50 Gramm Kokain auf die jeweiligen Abnehmer.

Die vier festgenommenen Beschuldigten wurden in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Amberg dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Amberg vorgeführt. Der Ermittlungsrichter erließ gegen die vier Tatverdächtigen jeweils Untersuchungshaftbefehle. Die vier Personen wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

