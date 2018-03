Gras in VW-Bus entdeckt

Beamte fanden Crusher, 20-Jähriger bekommt Anzeige - vor 38 Minuten

BAYREUTH - Eine geringe Menge Marihuana und verschiedene Utensilien haben Fahnder der Verkehrspolizei bei der Kontrolle eines VW-Transporters sicher gestellt.

Am Mittwochnachmittag hielt die Streife das Fahrzeug aus Schwäbisch Hall auf der Fahrt in Richtung Berlin am Parkplatz Sophienberg an. Bei der anschließenden Überprüfung fiel den Beamten ein sogenannter Crusher ins Auge.

Bei der folgenden Durchsuchung des Fahrzeugs fanden sie eine kleine Menge Marihuana. Ohne Drogen und Zubehör durfte der 20-jährige Student seine Fahrt fortsetzen. Die Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wird ihm nachgesandt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.