Gremium für "urbanen Ansatz" am PPP-Gelände

Projekt von HD Bau am Mittwochabend im Stadtrat befürwortet — Zwei identische Gebäude - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Die Stadträte waren sich in der Sitzung am Mittwochabend einig: Das Projekt von HD Bau auf der PPP-Brache, in dessen Zuge 48 Wohneinheiten entstehen sollen, ist nötig. Dementsprechend gaben alle Räte ihr Okay.

Diese Visualisierung zeigt das Haus 1 zum Bauantrag von HD Bau auf den Neubau von drei Mehrfamilienhäusern auf dem ehemaligen Gelände von Pflaums Posthotel. © Foto: Stadt Pegnitz



Diese Visualisierung zeigt das Haus 1 zum Bauantrag von HD Bau auf den Neubau von drei Mehrfamilienhäusern auf dem ehemaligen Gelände von Pflaums Posthotel. Foto: Foto: Stadt Pegnitz



"Das ist einer der umfangreichsten Bauanträge in den letzten Jahren. Die Planung entspricht unseren städtebaulichen Wünschen", sagte Bürgermeister Uwe Raab (SPD). Er bezeichnete das Projekt als "urbanen Ansatz". Wie berichtet, sollen drei Häuser mit je 16 Wohneinheiten entstehen. Haus 1 und Haus 2 sind identisch aufgebaut, Haus 3 wird mit einer Tiefgarage versehen. Die Fassaden sind durch Rücksprünge unterbrochen, erklärte Bauamtsleiter Manfred Kohl. Die Zufahrt erfolge über die Bundesstraße, aber auch über den Friedhofweg und einen öffentlichen Eigentümerweg, den HD Bau herstellen muss.

Kohl erklärte außerdem, dass das Unternehmen BayernCare aus Erlangen Bauherr des Pflegezentrums ist. Die Antragstellung für diesen Teil des Projektes sei für Januar oder Februar geplant. Mittlerweile sind für das Pflegezentrum 15 Stellplätze vorgesehen, im Vorbescheid war laut Kohl noch die Rede von acht. Die Stadträte nickten den Bauantrag ab.

lui