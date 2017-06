Griechische Küche im Biergarten am Pegnitzer Schlossberg

Die neue Pächterin Foteini Batzaka eröffnete offiziell die Saison - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Die Bänke füllten sich schnell, als Foteini Batzaka am Freitagabend offiziell die Biergartensaison am Pegnitzer Schlossberg eröffnete.

Pächterin Foteini Batzaka (2.v.r.) stößt mit Bürgermeister Uwe Raab (r.), ASV-Vorsitzenden Günter Bauer (2.v.l.) und Jura Bräu-Chef Wilhelm Knopf (l.) auf ein gutes Gelingen an. © Hans-Jochen Schauer



Pächterin Foteini Batzaka (2.v.r.) stößt mit Bürgermeister Uwe Raab (r.), ASV-Vorsitzenden Günter Bauer (2.v.l.) und Jura Bräu-Chef Wilhelm Knopf (l.) auf ein gutes Gelingen an. Foto: Hans-Jochen Schauer



Die 41-Jährige ist neue Pächterin der gastronomischen Anlage, die der Stadt Pegnitz gehört. Batzaka wird das Angebot erweitern und neben Brotzeiten auch eine kleine Auswahl griechischer Gerichte und warme Speisen anbieten. Sonntagmittag gibt es fränkische Gerichte, die im ASV-Sportheim zubereitet werden, dass Batzaka seit 15 Jahren bewirtschaftet. In der Hütte am Biergarten werden die Speisen in einem Wasserbad warm gehalten. I

m Gespräch mit den Nordbayerischen Nachrichten sagte sie, dass künftig auch Kaffee und Kuchen angeboten werden. Der Biergarten ist unter ihrer Regie schon seit einer Woche geöffnet. „Es läuft gut“, sagt Batzaka.

Bürgermeister Uwe Raab erklärte bei einem Schlücken Sekt, er sei froh, dass jetzt eine erfahrene Gastronomin den Biergarten leitet und wünschte viel Erfolg. ASV-Vorsitzender Günter Bauer meinte, Batzaka könne am Schlossberg das Sommerloch im ASV-Heim überbrücken. Auch Jura Bräu-Chef Wilhelm Knopf wünschte der Pächterin alles Gute.

HANS-JOCHEN SCHAUER