Grippe ist dieses Jahr besonders gefährlich

AUERBACH/AMBERG - Die Influenza hat die Oberpfalz fest im Griff. Die Behörden gehen sogar schon von einem Todesfall durch die Virusgrippe aus. Die Nordbayerischen Nachrichten sprachen mit Dr. Roland Brey, dem Leiter des Gesundheitsamtes im Landkreis Amberg-Sulzbach.

Seit Jahresbeginn bis zum 16. Februar gab es 564 labornachgewiesene Influenzafälle in der Stadt Amberg und dem Landkreis Amberg-Sulzbach. © dpa



Viele Menschen sprechen von einer Grippe, wenn sie Husten, Schnupfen und Halsweh haben. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer klassischen Erkältung und der tückischen Influenza?

Roland Brey: Charakteristisch für die echte Grippe ist ein plötzlicher Krankheitsbeginn mit Fieber und typischen Symptomen wie Halsschmerzen, trockenem Husten und heftigen Kopf-, Muskel- und/oder Gliederschmerzen. Es gibt aber auch Grippefälle, bei denen kein Fieber auftritt, insbesondere bei älteren Menschen, sodass die Unterscheidung von einer Erkältung oder einem grippalen Infekt ohne Labor-Diagnostik schwierig ist.

Wie viele Fälle sind aktuell bekannt geworden, wie viele Patienten mussten in Kliniken?

Brey: Seit Jahresbeginn bis zum 16. Februar hatten wir 564 labornachgewiesene Influenzafälle in der Stadt Amberg und dem Landkreis Amberg-Sulzbach. Dabei ist zu berücksichtigen, dass viele Kranke statistisch nicht erfasst werden, weil sie entweder keinen Arztbesuch benötigen oder der Arzt keinen Nasen-beziehungsweise Rachenabstrich vornimmt. Nur die laborbestätigten Fälle sind aber meldepflichtig. Daher sind oder waren bereits sicherlich Tausende in unserer Region grippekrank. Etwa ein Drittel der gemeldeten Fälle wurden oder werden stationär behandelt.

Gesundheitsamts-Leiter Roland Brey warnt vor der derzeit grassierenden Influenza. © privat



Gab es in den Vorjahren weniger Influenzaerkrankungen? Falls ja, woran kann das liegen?

Brey: Die letztjährige Grippesaison fiel deutlich schwächer aus und begann rund vier Wochen später. Vor zwei Jahren gab es auch eine relativ hohe Zahl von Grippefällen. Dies hängt vor allem mit dem kursierenden Grippetyp zusammen. Heuer ist eine Variante unterwegs – in der Fachsprache die Influenza A/H3N2 - die bekannt dafür ist, dass ältere Menschen besonders stark betroffen sind. Aufgrund des Alters und der Vorerkrankungen erkranken die Senioren auch oft schwer und müssen stationär behandelt werden.

Für welchen Personenkreis ist eine Impfung sinnvoll, wann sollte diese durchgeführt werden?

Brey: Bei gewissen Personen besteht ein erhöhtes Risiko, dass Komplikationen bei einer Grippekrankheit auftreten. Komplikationen zeigen sich am häufigsten durch Atembeschwerden, schwere Atemwegsinfektionen bis hin zu Lungenentzündungen. Zu diesen Risikogruppen gehören Menschen, die an chronischen Krankheiten leiden wie beispielsweise Asthma, anderen Atemwegs- oder Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, Niereninsuffizienz oder Immunschwäche, Schwangere, Säuglinge und Kleinkinder sowie Personen über 65 Jahre. Medizinisches Personal und die Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen werden ebenfalls alljährlich zur Teilnahme an der Impfung aufgerufen, um sich selbst und die von ihnen betreuten Patienten zu schützen. Bester Zeitpunkt für die Grippeimpfung ist der Spätherbst. Wenn die Grippewelle rollt, ist es eigentlich zu spät: Der Aufbau des Impfschutzes dauert nämlich zehn bis 14 Tage, außerdem sind die Arztpraxen dann sehr voll, auch mit Grippekranken. Leider muss man feststellen, dass die Grippeimpfung keinen optimalen Schutz bieten kann, also alle vor einer Krankheit schützt. Gerade bei älteren Menschen funktioniert das Immunsystem nicht mehr so gut, außerdem ist heuer ein Grippetyp unterwegs, der vom Impfstoff nicht genau bekämpft wird, da es sich um einen veränderten Stamm handelt. Bei unseren gemeldeten Fällen sind aber rund 85 Prozent nicht geimpft. Wir gehen davon aus, dass bei den Geimpften die Krankheitssymptome milder sind. Wichtig ist mir der Hinweis, dass sich ältere und chronisch kranke Menschen frühzeitig telefonisch an den Hausarzt oder den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter Telefon 116 117 wenden, wenn sie Grippesymptome verspüren. Die Notaufnahmen der Krankenhäuser sind gerade jetzt stark belastet und haben große Probleme, wie man aus vielen Regionen hört.

Können sich auch Nichtgeimpfte schützen?

Brey: Die Befolgung einiger einfacher Vorsorgemaßnahmen und Hygieneregeln ist für gesunde wie auch an der Grippe erkrankte Personen sinnvoll: bei konsequenter Einhaltung reduziert sich gleichzeitig die Übertragung der Viren und das Ansteckungsrisiko! Es ist sehr wichtig, sich regelmäßig und gründlich die Hände zu waschen, und zwar mit Wasser und mit Seife. Ideal sind 30 Sekunden Handwäsche. Wer Grippesymptome verspürt, sollte unbedingt zu Hause bleiben. So wird verhindert, dass die Krankheit weiter übertragen wird. Erkrankte sollten ihre Influenza vollständig zu Hause auskurieren. Am besten ist es, wenn man mindestens noch einen Tag nach dem vollständigen Abklingen des Fiebers wartet, bis man wieder in den Alltag außerhalb des Hauses zurückkehrt.

