Großaktion der Polizei im Raum Pegnitz

Nach Wohnungseinbrüchen: Fahrzeuge und Menschen kontrolliert - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Aufsehen haben am Donnerstagnachmittag Polizeiautos vor Supermärkten und an Kreuzungen im Raum Pegnitz verursacht. Die Menschen wunderten sich über das ungewöhnliche Polizeiaufgebot.

Einen konkreten Anlass für den Einsatz auf dem Gebiet der Polizeiinspektion Pegnitz im engeren Sinne habe es für die Aktion nicht geben, erklärt Jürgen Stadter, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken, auf Anfrage der Nordbayerischen Nachrichten. Das „Thema Wohnungseinbrüche“ sei der Hintergrund für die Kontrollen gewesen, so der Polizeisprecher.

Die Polizei Pegnitz habe mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei verdächtige Fahrzeuge und Personen überprüft. „Wir wollten auch unsere Präsenz zeigen. Die Bevölkerung hat dies offensichtlich wahrgenommen - und das wollten wir ja auch erreichen“, sagt Stadter.

In den vergangenen Wochen hatten Einbrüche in Wohnungen die Bevölkerung der Region verunsichert. Vor allem Nemschenreuth war betroffen. In dem Ort bei Pegnitz brachen Kriminelle Ende November an einem Tag gleich in drei Häuser ein. Sie erbeuteten Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro und verursachten einen Schaden von 4000 Euro.

hjs