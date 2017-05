Großalarm in Bayreuth: Brand in Disco "Rosenau"

BAYREUTH - Die Feuerwehr in Bayreuth ist gefordert: Seit etwa 16 Uhr schlagen Flammen und Rauch aus der Diskothek "Rosenau" in der Badstraße. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften kämpft immer noch gegen das Feuer an.

Dicker Rauch hat sich über der Disco "Rosenau" in der Bayreuther Badstraße gebildet. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. © News5 / Fricke



Um kurz vor 16 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Polizei Bayreuth der Alarm ein: Rauch und Flammen schlagen aus der Disco "Rosenau" in der Badstraße. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften an und kämpft derzeit immer noch gegen das Feuer, wie die Polizei mitteilte.

Durch den Brand kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Eine dichte Wolke ist am Himmel über Bayreuth zu sehen. Anwohner sollen Fenster und Türen unbedingt geschlossen halten, appelliert die Polizei. Das Gebiet um die Badstraße ist mittlerweile weiträumig abgesperrt. Die Löscharbeiten können noch mehrere Stunden andauern. Zur Ursache des Feuers und der Schadenshöhe kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen.

