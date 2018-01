Große Beteiligung beim KSB-Warnstreik in Pegnitz

Fast 500 Beschäftigte folgen Aufruf der IG Metall — Trillerpfeifenkonzert unterstützt Tarifverhandlungen - vor 11 Minuten

PEGNITZ - Aggressiv? Nein. Kampfeslustig? Sehr wohl. Fast 500 Mitarbeiter folgten am Mittwoch beim Pumpen- und Armaturenhersteller KSB dem Aufruf der IG Metall zu einem einstündigen Warnstreik. Anlass war die für den nächsten Montag anberaumte dritte Runde der seit November laufenden Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft wirft der Arbeitgeberseite vor, bisher kein ernst zu nehmendes Angebot präsentiert zu haben – dafür aber jede Menge Forderungen.

Am Warnstreik bei KSB in Pegnitz beteiligten sich fast 500 Mitarbeiter. Mit großen Transparenten und Trillerpfeifen verliehen sie bei der Protestaktion ihren Forderungen zu den laufenden Tarifverhandlungen Nachdruck. © Ralf Münch



"Da herrscht null Bewegung. Was in den Medien manchmal als Angebot bezeichnet wird, ist eigentlich gar keins", so Volker Seidel, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Oberfranken-Ost, im Gespräch. Eine Einmalzahlung von 200 Euro für das erste Quartal und eine Lohnerhöhung von zwei Prozent ab April sei kein Angebot, sondern eher eine Provokation.

Weil dem unerfüllbare Wünsche der Arbeitgeber gegenüber stünden: Wochenarbeitszeiten bis zu 42 Stunden ohne Zuschläge für Überstunden, Wegfall des Kündigungsschutzes für ältere Beschäftigte, Wegfall der Regel, nach der nicht mehr als 13 Prozent der Belegschaft in einem Unternehmen mehr als 35 Stunden pro Woche tätig sein dürfen, wenn die Auftragslage eine solche Mehrarbeit erfordert. Und nicht zuletzt Wegfall der bezahlten Pausen im Drei-Schicht-Betrieb, "das ist ihnen ja schon lange ein Dorn im Auge".

Eskorte der Polizei

So sahen das auch die 500 Teilnehmer am Warnstreik, die — begleitet von einer Polizeieskorte — vom Werkstor am Waidmannsbach über die Amag-Hilpert-Straße zum KSB-Verwaltungsgebäude zogen. Dort forderte Betriebsratsvorsitzender Wolfgang Kormann die große Schar zu einem erneuten Trillerpfeifenkonzert auf. Um jene aufzurütteln, die sich noch nicht nach draußen gewagt hatten.

Die Auszubildenden von KSB waren bei der Kundgebung mit einem eigenen Transparent vertreten. Sie verlangten einen „chilligen“ freien Tag vor ihrer Abschlussprüfung. © Foto: Ralf Münch



Um zu dokumentieren: "Wir machen das hier für alle." Wobei Kormann sehr zufrieden ist mit dem Grad an gewerkschaftlicher Organisation beim größten Arbeitgeber im Landkreis Bayreuth, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung bekundete: "Genaue Zahlen nennen wir da bewusst nicht, aber es sind auf jeden Fall deutlich über 70 Prozent der Mitarbeiter."

Und zwar nicht nur im gewerblichen Bereich, auch bei den Angestellten sei man "sehr gut vertreten". Und auch beim Nachwuchs. Die Auszubildenden waren bei der Kundgebung mit einem eigenen Transparent vertreten. Darauf verlangten sie einen "chilligen", also einen freien Tag vor ihrer Abschlussprüfung. Eine der "weichen Forderungen", wie es Volker Seidel formulierte. Doch erst kämen die harten. Wie die nach sechs Prozent mehr Entgelt.

Alles andere als eine übertriebene Forderung, so der Mann der IG Metall an die Adresse der KSBler. Gehe es der Branche doch richtig gut, "auch der KSB". Die Unternehmen könnten sich daher ein solches Plus sehr wohl leisten, ohne ihren wirtschaftlichen Erfolg zu gefährden. Die Auftragsbücher seien voll, die zahlreichen Überstunden auch in Pegnitz zeigten, dass richtig Geld verdient werde. Und daran müssten die Mitarbeiter auch beteiligt werden.

Genau da lasse die IG Metall nicht locker: Den Beschäftigten, die oft genug bereit seien, sich über das normale Maß hinaus zu engagieren, müsse auch die Möglichkeit geboten werden, einmal kürzer zu treten. Seidel meint die Chance auf befristete Teilzeitarbeit von 28 Wochenstunden, befristet auf zwei Jahre.

Das sei zwar jetzt schon machbar nach den gesetzlichen Vorgaben. "Aber viele tappen da in die Teilzeitfalle, weil sie nicht mehr in Vollzeit zurückwechseln können, wenn der Arbeitgeber nicht mitspielt". Die Grundlagen dafür habe die Große Koalition, habe die Politik nicht auf die Reihe bekommen.

Zuschuss für Erziehungszeit?

Jetzt sei es an der Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen für jene, die sich der Erziehung ihrer Kinder oder der Pflege von Angehörigen widmen wollen. Zwar nicht bei vollem Lohnausgleich, aber doch gefördert durch Zuschüsse von den Unternehmen. Wobei Schichtarbeiter angesichts ihrer besonderen Belastung finanziell noch besser ausgestattet werden müssten.

Am Warnstreik bei KSB beteiligten sich fast 500 Mitarbeiter. Mit großen Transparenten und Trillerpfeifen verliehen sie bei der Protestaktion ihren Forderungen zu den laufenden Tarifverhandlungen Nachdruck. © Foto: Ralf Münch



Solange die Arbeitgeberseite da keinerlei Entgegenkommen zeige, stünden weitere Aktionen der IG Metall auf dem Programm. Auch Warnstreiks über einen ganzen Tag seien dabei nicht ausgeschlossen.

Und für die nächste Woche auch nicht eine Großkundgebung auf dem Marktplatz. Auch wenn das vielleicht wieder dem einen oder anderen Einzelhändler nicht gefalle, weil die Innenstadt dann für den Verkehr gesperrt wäre. "Bei den Kollegen kam diese Kritik beim letzten Mal gar nicht gut an", so Volker Seidel gegenüber der Zeitung. Weil ein gutes Einkommen der Mitarbeiter in der Metall- und Elektroindustrie in Pegnitz schließlich Voraussetzung dafür sei, "dass man es sich auch leisten kann, in den Geschäften einzukaufen".

STEFAN BRAND