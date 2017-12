Bei einem Frontalzusammenstoß ist am Samstagmorgen nahe Vilseck (Landkreis Amberg-Sulzbach) eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Sie hatte die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Die 55-Jährige geriet der Polizei zufolge auf der Staatsstraße 2166 ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Wagen. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.

Ein 53-jähriger Passat-Fahrer verunglückte auf der A93 bei Wunsiedel am Montagabend aus bisher ungeklärter Ursache. Sein Auto kam auf dem Dach zum Liegen. Ein Opel-Fahrer konnte nicht mehr bremsen und stieß mit dem Passat zusammen. Der Fahrer des Passat verstarb noch am Unfallort.

Brand in einer Kleingartenkolonie in Bayreuth: In der Nacht von Montag auf Dienstag standen zwei Gartenlauben plötzlich in Flammen. Eine davon brannte komplett, die andere teilweise aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bis in die Nacht hinein mit den Löscharbeiten beschäftigt. Über die Ursache des Brands ist bisher nichts bekannt.