Großeinsatz im Namsreuther Asylbewerberheim

Zimmerbrand in Namsreuth: Gebäudetrakt ist unbewohnbar und muss renoviert werden - vor 39 Minuten

KÖNIGSTEIN - Ein Großaufgebot an Rettungskräften war am Donnerstagnachmittag im Königsteiner Ortsteil Namsreuth im Einsatz. Grund war ein in einem Heim für Asylbewerber gemeldeter Zimmerbrand.

Schnell erledigt hatte sich der Einsatz am Donnerstagnachmittag für die alarmierten Feuerwehren. Allerdings ist der Gebäudetrakt, in dem es brannte, vorübergehend nicht bewohnbar. © Foto: Brigitte Grüner



Die männlichen Flüchtlinge wohnen im früheren Vereinsheim des Golfclubs, das inzwischen einem Geschäftsmann aus Königstein gehört. Einer der Männer wollte am Nachmittag etwas kochen. Dabei kam es zu einem Küchenbrand. Der Mann alarmierte gegen 15.40 Uhr selbst die Feuerwehren, die offene Flammen und eine stark verrußte Küche vorfanden. Der Brand war schnell gelöscht, mit einem Ventilator wurde das Haus noch entlüftet.

Viele Helfer vor Ort

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Edelsfeld, Königstein, Namsreuth, Sigras und Sorghof. Die Wehr aus Auerbach, die mit ihrem Drehleiterfahrzeug und weiteren Autos schon unterwegs zum Einsatzort war, wurde wieder abberufen und drehte in Königstein wieder um.

Die Einsatzleitung hatte Stefan Pirner von der Feuerwehr Königstein. Auch Kreisbrandinspektor Peter Deiml sowie das Rote Kreuz aus Vilseck und der First Responder aus Königstein waren vor Ort.

Die drei Bewohner – drei weitere waren am Nachmittag noch in der Schule – mussten nicht versorgt werden, sie hatten das Haus schnell verlassen. Ein Gebäudetrakt ist wegen der Rauchentwicklung vorübergehend unbewohnbar und muss renoviert werden. Die Asylbewerber können auf andere Räume im Erdgeschoss ausweichen. Über die Schadenshöhe konnte die Polizei am Einsatzort noch keine Auskunft geben.

