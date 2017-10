Großeinsatz in Pegnitz: Benzin in Poststation ausgelaufen

PEGNITZ - In einer Postverteilstation in Pegnitz lief am Donnerstagvormittag aus einem Paket Waschbenzin aus. Derzeit ist ein Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort und zwei Personen wurden leicht verletzt.

Eine Vielzahl an Rettungskräften war im Einsatz in der Pegnitzer Sauerbruchstraße. © Ralf Münch



Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge liefen aus einem Paket in einer Postverteilstation in der Sauerbruchstraße rund zwei Liter Waschbezin aus.

Großeinsatz in Pegnitz: In einer Postverteilstation in der Sauerbruchstraße sind rund zwei Liter Waschbezin ausgelaufen. © Ralf Münch



Polizei und Einsatzkräfte der Feuerwehr sind derzeit vor Ort, ebenso wie ein Gefahrguttrupp der Bayreuther Verkehrspolizei.

Bislang ist bekannt, dass zwei Personen, die in Kontakt mit dem Benzin kamen, leicht verletzt wurden.

