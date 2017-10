Großeinsatz in Pegnitzer Poststation gerechtfertigt

Integrierte Leitstelle in Bayreuth: "Es hätte viel schlimmer kommen können" - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Übertrieben? Der Einsatz wegen des ausgelaufenen Reinigungsmittels in der Poststation sorgt für Diskussionen. "Nicht übertrieben", sagt Markus Ruckdeschel, Leiter der Integrierten Leitstelle in Bayreuth. Denn es hätte viel schlimmer kommen können als zunächst vermutet.

Verunsicherte Post-Mitarbeiter und eine riesige Schar von Rettungs- und Einsatzkräften: So sah es am Donnerstag bei der Postverteilstation in Pegnitz aus. Ein Großeinsatz, der aus Sicht der Integrierten Leitstelle völlig berechtigt war. © Foto: Ralf Münch



Bei der Integrierten Leitstelle (ILS) in Bayreuth gehen alle Notrufe der Nummer 112 aus der Region Bayreuth/Kulmbach ein. Auch am Donnerstag, kurz vor 9 Uhr. Kurz vorher war in der Poststation ein Päckchen mit zwei Dosen auf den Boden gefallen. Alltag. Doch aus dem Päckchen lief eine Flüssigkeit aus. Und plötzlich ging es zwei Postlern schlecht.

Die Alarmierungsplanung wird für die Feuerwehr von den Kreisverwaltungsbehörden und für den Rettungsdienst vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung gemacht, die Leitstelle wirkt federführend mit und setzt die Vorgaben im Einsatzleitsystem um. Auf der langen Liste von Schlag- und Stichwörtern für Feuerwehr und Rettungsdienst sind nahezu alle denkbaren Einsätze abgebildet. Der Disponent hat sich für die beiden Begriffe "Gefahrstofffund klein" und "RD 3 – das steht für zwei bis drei Verletzte" entschieden. Das sei richtig gewesen, sagt Markus Ruckdeschel und erinnert an die vielen Briefe mit weißem Pulver, die vor Jahren unterwegs gewesen waren und für Einsätze sorgten.

Auf die Begriffe "Gefahrstofffund klein" und "RD 3", das ist alles festgelegt, erfolgt die Disposition der benötigten Einsatzfahrzeuge und Retter, die an die Gefahrenstelle geschickt werden.

Nach Pegnitz schickten Ruckdeschels Mitarbeiter den Pegnitzer Löschzug. Zusätzlich – auch das läuft automatisch – rückten zwei Rettungswagen, der Notarzt und ein Einsatzleiter des Rettungsdienstes aus. Dies dient auch der Absicherung der ehrenamtlichen Feuerwehreinsatzkräfte, die in diesem Fall unter dem Chemikalienschutzanzug starken körperlichen Belastungen ausgesetzt sind.

Schon als diese in Richtung Pegnitz fuhren, gab es erneut Anrufe in der ILS: Es seien wohl mehr als zwei oder drei Leute betroffen, wie ursprünglich gemeldet. Der auf Anfahrt befindliche Einsatzleiter aus Bayreuth hat daraufhin entschieden, noch mehr Retter loszuschicken. In weniger als einer Viertelstunde war die Zahl der gemeldeten Verletzten auf mehr als 20 gestiegen.

"Man darf bei einem solchen Einsatz nicht auf kleiner Flamme kochen", warnt Ruckdeschel. Schon gar nicht, wenn es um Atemwegsreizungen, Übelkeit und Hautrötungen gehe.

Vor 20 Jahren hätte man die Leichtverletzten in Ermangelung von Alternativen vielleicht noch in einen Mannschaftsbus gesetzt und improvisiert ins nächste Krankenhaus gefahren.

"Massenanfall von verletzten und erkrankten Personen"

Heute, 2017, heißt das, was in Pegnitz los war: "Massenanfall von verletzten und erkrankten Personen, Stufe 1." Zum Vergleich: Die nächste Stufe wäre ein Zug- oder Busunglück. Und weil die Autos in und um Pegnitz nicht ausreichten, rückten ehrenamtliche Retter aus dem Amberger und Nürnberger Land dazu aus. Es wird nicht unterschieden, ob die Sanitätseinsatzkräfte von BRK, Malteser, Johanniter, von der Berg- oder Wasserwacht kommen. Im Hintergrund lief auch die Personalverstärkung an, da bei so einem Fall die Behandlungskapazitäten aller in Frage kommenden Krankenhäuser und deren Aufnahmekapazität abgeklärt werden.

Genügend Ärzte vor Ort

Inzwischen aber hatten sich die Retter vor Ort einen Durchblick verschafft – und der zweite Rettungshubschrauber drehte wieder ab. "Es waren genügend Ärzte da", sagt Ruckdeschel. Auch dass die Postler als "proaktive Maßnahme" ins Krankenhaus zur Untersuchung gefahren wurden, sei folgerichtig, so Ruckdeschel. Vor allem im Hinblick auf etwaige Spätfolgen der giftigen Flüssigkeit.

Außerdem sei das Haftungsrisiko gerade bei Arbeitsunfällen für die Helfer sehr groß: Deshalb mussten alle zur Untersuchung, nicht nur die zwei, die in der Nähe des Gefahrstoffes waren. "Es war nicht so, dass von Anfang an ein Kreisfeuerwehr-Tag und ein Rotkreuz-Fest gefeiert wurden", sagt Ruckdeschel. Die Entscheidung der Leitstellenmitarbeiter und der Einsatzleitung vor Ort sei "in keinster Weise zu kritisieren".

Man könne nicht aus der ILS eine Ferndiagnose treffen, warnt Ruckdeschel. "Unsere Methode: lieber mit einer Einheit mehr anrücken und wieder heimfahren."

OTTO LAPP