Großer Bahnhof in Bronn für scheidende Pfarrerin

Letzte Predigt von Karin Volke-Klink hatte zahlreiche Zuhörer — Frühestens im Juli 2019 kommt neuer Seelsorger - vor 28 Minuten

BRONN - Am 2. Weihnachtsfeiertag ist Pfarrerin Karin Volke-Klink feierlich verabschiedet worden. Die Lesung hielt Margit Freifrau von Wintzingerode. In ihrer letzten Predigt stellte die Seelsorgerin Volke-Klink die Frage: Was bleibt?

Dekan Gerhard Schoenauer entband Pfarrerin Karin Volke-Klink von ihrem Dienst in der Gemeinde. Er segnete sie und ihre drei Kinder Stefan, Clemens und Johanna vor der versammelten Gemeinde. © Rosi Thiem



Mit der Verknüpfung mit Weihnachten erinnerte Volke-Klink an schöne Zeiten, die vergingen, und spannte einen Bogen zum kommenden Alltag. "Weihnachten bleibt, wenn wir jeden anderen als Bruder und Schwester im Glauben erkennen." Viele Mitglieder der Bronner und Pottensteiner Kirchengemeinde ließen es sich nicht nehmen, in der vollbesetzten Kirche am berührenden Abschiedsgottesdienst teilzunehmen. Dekan Gerhard Schoenauer entband die scheidende Pfarrerin von ihrem Dienst. Er segnete sie und ihre drei Kinder Stefan, Johanna und Clemens.

Würdevoll mitgestaltet wurde die Feier vom Auftritt des Posaunenchors Bronn. Beim anschließenden Stehempfang im benachbarten Gemeindehaus standen viele Spalier und überreichten reichlich Geschenke an die 51-Jährige. Die Zahl der Gäste zum Verabschieden war groß und zeigte, wie beliebt die Pfarrerin gewesen ist. Bürgermeister Uwe Raab dankte für die zuvorkommende Zusammenarbeit und die Impulse, die sie mit Bravour immer wieder in die Gemeinde setzte.

Im Grußwort betonte Kindergartenleiterin Cathleen Bauer, dass die Pfarrerin aus dem Tagesgeschehen nicht wegzudenken sei. Bauer lobte den Einsatz für die Praktikantenstelle und das damalige Engagement der Pfarrerin, Kinder ab zwei Jahren zu betreuen. Claudia Hofmann vom Kindergottesdienst überbrachte einen Abschiedstrank, Lektor Herbert Gradl eine Parabel.

Der VdK-Ortsverband Bronn, die Kirchengemeinde Pottenstein und Bronn, die Pfarrgemeinde St. Jakobus Elbersberg, Peter Hippmann, der Präsident der Dekanatssynode, die Jugendgruppe, alle Bronner Vereine, der Posaunenchor und der Kirchenchor, alle zeigten in ihren Laudationes auf, wie Volke-Klink im Lauf der Jahre immer beliebter wurde. Matthias Effner vom Dekanat bedankte sich für den Notfallseelsorgedienst. Dekan Schoenauer sprach von guten Begegnungen und wünschte ihr neue Ansätze für ihre künftige Gemeinde. Die Seelsorgerin war gerührt: "Es ist bewegend und schwer, das alles so kurz zu sagen." Sie bezeichnete Bronn als schönes zu Hause für ihre Familie und auch in Pottenstein sei sie immer dabei gewesen. Sie habe keine Zweifel, dass "die Gemeinde weiter lebt, da viele aktiv sind".

In der nächsten Woche zieht Pfarrerin Karin Volke-Klink mit ihrer Familie um. Ihre neue Stelle befindet sich im oberbayerischen Oberallershausen im Landkreis Freising. Sie wechselte auf eigenen Wunsch nach fast 14 Jahren.

Pfarrer Ulrich Böhm aus Betzenstein wird die Vertretung übernehmen.

Dekan Gerhard Schoenauer erläuterte: "Jetzt wird erst einmal das Pfarrhaus renoviert." Im Januar erfolgt eine neue Ausschreibung der Vollzeitstelle im Amtsblatt der bayerischen Landeskirche. Der früheste Besetzungstermin ist der 1. Juli 2019. Wie lange die Stelle vakant sein wird, kommt darauf an, wann und ob sich ein neuer Seelsorger bewirbt.

ROSI THIEM