Großer Zulauf beim ersten Waischenfelder Jugendforum

Junge Leute nehmen sich Zeit, um Ideen für die Zukunft ihrer Stadt voranzubringen - vor 8 Stunden

WAISCHENFELD - Da war mehr los als gedacht. Über 60 junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren sind dem Aufruf der Stadt und der Kirchengemeinde gefolgt, bei einem Treffen im Waischenfelder Pfarrhaus so etwas wie ein Zukunftskonzept zu entwickeln.

Mehr als 60 junge Waischenfelder sind zum Treffen gekommen und haben sich Gedanken über die Zukunft ihres Heimatortes gemacht. An vier Tischen haben sie im Wechsel vier Themen besprochen. © Stefan Brand



Ein Konzept, das allen zugute kommt. Vor allem aber ein Konzept, bei dem der Nachwuchs der Kommune auch ganz offiziell mitreden kann, wohin ein zukunftsträchtiger Weg führen kann. Dabei im Mittelpunkt: Bürgermeister Edmund Pirkelmann und Pfarrer Rajesh Lugun.

Ersterer hatte am Ende ein Problem. Wollte Pirkelmann doch mit zwei, drei festen Projekten aus diesem Abend herausgehen. Weil die Jugendlichen sich ganz unterschiedliche Schwerpunkte setzten, die sie umgesetzt sehen möchten. Sehr zur Freude auch von Jenny Wagner, Bildungsreferentin der Erzdiözese Bamberg am Jugendamt in Bayreuth. Sie moderierte die Veranstaltung. Sie zeigte sich überaus zufrieden mit dem, was an Vorschlägen, Anregungen und Kritikpunkten kam. Die Jugendlichen saßen in vier Gruppen zu vier Themen an vier Tischen. Alle Viertelstunde wurde durchgemischt. Das sei Neuland für sie, bekundete sie im Gespräch mit unserer Zeitung, "etwas Vergleichbares hatte ich noch nicht im Dekanat".

Pfarrer sollte heiraten dürfen

Ins Rollen gebracht hatte das Ganze Pfarrer Lugun, der bei Bürgermeister Pirkelmann und dem Stadtrat großen Anklang mit seiner Idee fand. Er ist der Meinung, dass jene, die später einmal in dieser Stadt leben sollen, auch an deren Gestaltung mitwirken müssten.

Der indische Priester stand im Mittelpunkt von Kapitel eins von insgesamt vier an diesem Abend – das war dem Thema "Wünsche und Erwartungen an die Pfarrei" gewidmet. Dabei kam nicht nur für den katholischen Pfarrer selbst Überraschendes heraus: Er sollte heiraten dürfen und mehr Freiheiten bei der Gottesdienstgestaltung haben. Die solle moderner sein, sollte die Jugendlichen mehr einbinden. Und ab und an sollte er auch mit dem Nachwuchs mal ein Bierchen trinken können – und überhaupt sollte er auch mal beim "Heckel" vorbeischauen dürfen, ohne dafür gerüffelt zu werden.

"Da sind natürlich auch Visionen dabei", kommentierte Jenny Wagner diesen bunten Strauß an Vorschlägen. Diese quittierte Pfarrer Lugun mit einem herzlichen Lachen, vor allem beim Thema Hochzeitspläne: "Bis der Papst dazu ,Ja‘ sagt, bin ich sicher alt und kalt." Aber, ganz klar, er stehe hinter vielem, was präsentiert wurde. Es sei immer sein Bestreben, Gottesdienste zeitgemäßer aufzubereiten, "ich kann mir auch vorstellen, eigene Jugendgottesdienste mit euch auf die Beine zu stellen". Auch den Pfarrpark häufiger für Veranstaltungen ganz allgemein und für Jüngere im Besonderen zu organisieren, sei sicher ein Aspekt, über den man sich unterhalten könne.

An Tisch zwei ging es um die Infrastruktur, vor allem mit Blick auf die Busanbindungen. Die sei alles andere als gut, befand der Nachwuchs. Gerade wenn es um die Anbindung der Außenorte gehe. Wünschenswert wäre eine regelmäßige Anlaufstation durch den Discobus, der etwa nach Breitenlesau fährt, um auch Großereignisse problemlos erreichen zu können.

Die meisten seien bereit, sechs bis acht Euro dafür zu bezahlen. Eine Anregung, die Pirkelmann sofort aufgriff: "Wenn das gewünscht wird, können wir gerne einen Bus organisieren, etwa zum Annafest nach Forchheim oder zum Bürgerfest nach Bayreuth." Lob gab es für das Vereinsleben der Kommune, weniger für die Öffnungszeiten von Läden und Banken. Mehr Veranstaltungen für junge Leute stehen ebenfalls auf dem Wunschzettel.

Treff ist gewünscht

Beim Thema Freizeit äußerten Jugendliche den Wunsch nach mehr Angeboten, nach einem Jugendcafé, einem Jugendtreff. Nach einem Pfarrfest, das länger dauert und mit einer Bar ausgestattet ist. Weitere Punkte: Tanzkurse, ein Trimm-Dich-Pfad, Gauditurniere für den Dartsport und für Volleyball und ein "Rock in der Burg". "Aber gerne doch", so der Bürgermeister. Aber da müsse der Nachwuchs selbst aktiv werden, "da sind wir vom Musikgeschmack auf euch angewiesen". Dass die Kommune auch Geld in die Hand nehmen müsse, sei offensichtlich.

Schwerpunktthema vier widmete sich der Frage, ob die Waischenfelder Jugendlichen Interesse daran haben, sich aktiv ins Leben der Kirchengemeinde und in die Lokalpolitik einzumischen und sich daran zu beteiligen. Vielen fehle schlichtweg die Zeit. Aber vielen mangelt es auch an Informationen über das, was vor sich geht in der Kommune, was an Zukunftsprojekten geplant ist. Dazu sollte es durchaus ein, zwei Versammlungen für diese Altersgruppe pro Jahr geben, auch über die Internetseite der Stadt oder über eine App sollten hier Infos eingepflegt werden und so abrufbar sein.

Auch in diesem Fall signalisierte der Bürgermeister seine Bereitschaft, sagte aber auch: "Da müsst ihr mit ins Boot." Daher soll sich nun aus der großen Runde ein Arbeitskreis mit sechs bis zehn Jugendlichen gründen, der Vorschläge für konkrete Vorhaben erarbeitet und mit der Rathaus- und der Kirchenverwaltung bespricht.

STEFAN BRAND