Großfahndung nach Autodieben um Goldkronach

Unbekannte haben 5-er BMW und teuren Porsche Panamera entwendet - BMW auf Feldweg gefunden - vor 1 Stunde

BINDLACH - Mit zahlreichen Streifenbesatzungen suchten am Freitagmorgen Polizeibeamte im Raum Goldkronach nach flüchtigen Autodieben. Sie hatten in der Nacht zum Freitag einen 5-er BMW entwendet und in einem Waldstück bei Kottersreuth zurückgelassen. Ebenfalls in der Nacht zum Freitag erbeuteten vermutlich die selben Autodiebe in Bindlach einen weißen Porsche. Die Kripo Bayreuth ermittelt in beiden Fällen.

Gegen 5.30 Uhr bemerkte der Eigentümer des grauen 5-er BMW den Diebstahl seines Wagens und informierte die Polizei. Der Wagen war vor einem Anwesen in der Straße „Im Koppler“ in Bindlach abgestellt, als Unbekannte sich daran zu schaffen machten und mit dem Fahrzeug entkamen.

Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verschiedener umliegender Polizeidienststellen wurde der gestohlene BMW gegen 8.30 Uhr aufgefunden. Das Auto stand verlassen auf einem Feldweg nahe Kottersreuth, wo die Diebe das Fahrzeug offensichtlich festgefahren hatten und danach die Flucht ergriffen haben.

Eine intensive Fahndung, auch mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, verlief bislang ergebnislos. Autofahrer im Bereich Goldkronach werden gebeten, keine ihnen unbekannten Anhalter mitzunehmen.

Vermutlich die selben Täter hatten es zuvor zudem auf einen weißen Porsche Panamera mit den Kennzeichen „BT-WM 101“ abgesehen, der in Bindlach in der Hirtenackerstraße abgestellt war. Die Autodiebe entkamen mit dem teuren Fahrzeug zwischen Donnerstagabend, 22.30 Uhr, und Freitagfrüh, gegen 6.45 Uhr.

Die Kriminalpolizei in Bayreuth hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat in der Nacht zum Freitag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Straße „Im Koppler“ und in der Hirtenackerstraße in Bindlach gemacht? Wem sind im Raum Goldkronach, insbesondere bei Kottersreuth, Personen aufgefallen, die am Freitagmorgen zu Fuß unterwegs waren? Wer hat den weißen Porsche Panamera mit den Kennzeichen „BT-WM 101“ nach dem Diebstahl noch gesehen? Wer kann sonst Hinweise zu den Diebstählen und/oder auf verdächtige Personen geben?

Hinweise nimmt die Kripo Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 entgegen.

