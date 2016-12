Großkontrollen in Oberfranken nach Berlin-Attentat

Polizei funktionierte noch in der Nacht A9-Parkplatz um - Beamte mit Maschinenpistolen - 20.12.2016 12:20 Uhr

BAYREUTH/GEFREES - Szenen des Schreckens haben sich am Montagabend von Berlin aus in rasender Geschwindigkeit verbreitet. Bilder des Lastwagens, der in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche raste, gingen um die Welt. Doch nicht nur am Ort des Geschehens in Berlin arbeitet die Polizei auf Hochtouren, sondern auch in anderen Teilen Deutschlands, wie zum Beispiel im oberfränkischen Raum.

Der A9-Parkplatz Lipperts wurde zur Großkontrollstelle umfunktioniert. © News5/Fricke



Der A9-Parkplatz Lipperts wurde zur Großkontrollstelle umfunktioniert. Foto: News5/Fricke



Noch in der Nacht wurde der Autobahnparkplatz „Lipperts“ in der Nähe der Anschlussstelle Hof-West an der A9 in einer Großaktion zu einer Kontrollstelle umfunktioniert. Rund 50 Brummis, die dort standen, mussten den Parkplatz am frühen Dienstagmorgen in Fahrtrichtung München verlassen, damit die Polizei genügend Raum für Fahrzeugkontrollen hat.

Bilderstrecke zum Thema Beamte kontrollieren auf der A9 mit Maschinenpistolen Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin hat auch Auswirkungen auf Oberfranken. Noch in der Nacht wurde der Autobahnparkplatz „Lipperts“ in der Nähe der Anschlussstelle Hof-West an der A9 zu einer Kontrollstelle umfunktioniert. Rund 50 Brummis mussten den Parkplatz in Fahrtrichtung München verlassen, damit die Polizei genügend Raum für Fahrzeugkontrollen hat. Nach ersten Informationen durch die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberfranken handelte es sich um eine verdachtsunabhängige Kontrolle, die aufgrund der Vermutung von schweren Straftaten am Abend in Berlin stattfand. Dabei waren die Beamten mit Maschinenpistolen bewaffnet.



Nach ersten Informationen durch die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberfranken handelt es sich um eine verdachtsunabhängige Kontrolle, die aufgrund der Vermutung von schweren Straftaten am Abend in Berlin stattfand. Zudem soll dies nicht die einzige Kontrollstelle sein, die es aus diesem Grund gibt. Genauere Informationen über die anderen Örtlichkeiten liegen derzeit aber nicht vor.

Wer zur Verkehrskontrolle bei Hof von der Autobahn geholt wurde, merkte schnell, dass es sich nicht um eine normale Aktion der Polizei handeln kann, denn auf dem Parkplatz waren überall Einsatzkräfte mit Maschinenpistolen zu sehen. Nach und nach wurden immer wieder Fahrzeuge auf den Parkplatz an der A9 gelotst. Die Beamten leuchteten nicht nur ins Auto und ließen sich die erforderlichen Papiere zeigen, sondern kontrollierten teilweise auch Gepäck und Fahrzeuge.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

rr