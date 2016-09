Größte Forstmesse der Fränkischen Schweiz lockt Tausende

Enormer Besucherandrang in Weidensees — Auch die Bayerische Waldprinzessin war vor Ort — Tierische Kunstwerke aus Holz gesägt

WEIDENSEES - Bei hochsommerlichen Temperaturen war das Interesse an dem Wald-Holz-Energietag der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Pegnitz enorm. Mehrere Tausend Besucher fanden den Weg aufs Gelände der Firma Holzbau Hümmer und des Sägewerks Weidinger.

Wie aus Bäumen Kunst und beispielsweise ein Bär werden kann, zeigte Kettensägeschnitzer Sigi Bulikewitz. Foto: Fotos: Thomas Weichert



Hoher Besuch: Die Bayerische Waldprinzessin Manja Rohm (Mitte) traf in Weidensees nicht nur auf unzählige Besucher, sondern auch auf Försterin Rebekka Reichstein (li.) und den Vorsitzenden der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Pegnitz, Hans Escherich. Foto: Fotos: Thomas Weichert



Die Veranstaltung, die seit 1989 alle zwei Jahre stattfindet und zu der erstmals auch die Bayerische Waldprinzessin Manja Rohm aus Roth gekommen war, hat sich seither zur größten Forstmesse in der Fränkischen Schweiz entwickelt. Manja Rohm, die selbst im Forstbetrieb ihres Vaters als Berufskraftfahrerin mitarbeitet, war von der „super schönen“ Veranstaltung sehr begeistert und lobte die Vielfalt der Aussteller zu den Themen Wald, Holz und Energie.

Das Betriebsgelände von Holzbau Hümmer sei dafür „wie geschnitzt“, sagte Betzensteins Bürgermeister Claus Meyer, der die Schirmherrschaft innehatte. Der Wald sei Erlebnis- und Erholungsraum gleichermaßen. Wegen des Klimawandels werde künftig eine nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes immer wichtiger – wenn nicht sogar lebenswichtig, betonte Meyer. Deshalb müsse man auf Baumarten setzen, die dem Klimawandel besser standhalten können.

Immer entscheidender werde ferner, den Wald für die Bewirtschaftung zu erschließen. Denn Holz bleibt laut Meyer der wichtigste nachwachsende Rohstoff und laut FBG-Vorsitzendem Hans Escherich ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region und ein hervorragender Beitrag zum Klimaschutz. Deshalb war die Sorge um das Klima und die Umwelt, eine saubere Luft und reines Trinkwasser auch der Schwerpunkt des Wald-Holz-Energietags 2016.

Die FBG habe in den vergangenen zehn Jahren rund 800 000 Euro in die Anschaffung von Gerät und den Bau einer Hackschnitzellagerhalle in Neudorf investiert, berichtete Escherich. Försterin Rebekka Reichstein freute sich über die derzeit 1660 Mitglieder der FBG Pegnitz, mit steigender Tendenz. Attraktionen bei der Forstmesse waren unter anderem die Vorführung der riesigen Holzhäcksler, die Traktor-Oldtimer-Ausstellung, das Holzrücken mit Pferden, Kutschfahrten und Kettensägeschnitzer Sigi Bulikewitz aus Ittling, der mit seiner Motorsäge einen Baumstamm in eine Eule verwandelte.

