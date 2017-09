"Grundschul-Kinder brauchen noch kein Handy"

PEGNITZ - Laut dem Statistik-Portal statista kann man den ersten Schultag fast schon mit Weihnachten vergleichen: Eine Umfrage aus dem Jahr 2016 mit 1018 befragten Eltern schulpflichtiger Kinder hat ergeben, dass mittlerweile in jeder 17. Schultüte ein Smartphone ist. Diese Entwicklung können Pegnitzer Eltern nicht nachvollziehen. Der Inhalt ist heute aber deutlich umfang- und abwechslungsreicher als zu früheren Zeiten.

Benjamin String fand kein Smartphone in seiner „Star Wars“-Schultüte, darf aber die Kommunikationstechnik seines Vaters nutzen. Foto: String



Stefan Krieg aus Nemschenreuth kam zu der Entscheidung, dass ein Handy für seinen Sohn Julian nicht notwendig ist. Julian wurde letztes Jahr in der Grundschule Pegnitz eingeschult und kommt am kommenden Dienstag in die zweite Klasse. "Ich habe Julian das Vertrauen für den täglichen Schulweg gegeben und ihm die Eigenverantwortung übertragen, was die Schlussfolgerung und den Lerneffekt hat, dass mein Kind die Möglichkeit bekommt, sich Aufgaben und Problemen zu stellen und daran zu wachsen. So kann er sein Selbstbewusstsein selbst stärken".

Der gleichen Meinung ist Susanne String, Mutter von Julians Klassenkamerad Benjamin: "Meiner Meinung nach brauchen Kinder in der Grundschule noch kein Handy. Der Weg von der Schule zum Hort ist nicht weit und falls es Kommunikationsbedarf gibt, haben wir entsprechende Ansprechpartner in Hort und Schule. Die können wir kontaktieren". Zuhause allerdings erlaubt sie dem Grundschüler den Zugang zur neuen Technik. "Benjamin darf das Handy seines Vaters oder das Tablet eine halbe Stunde am Tag nutzen", sagt sie.

In einer Sache sind sich die Eltern auch einig: Die ABC-Schützen können heute mit mehr Inhalt in der Schultüte rechnen als früher. Emilia Huber, letztes Jahr in der Verbandsschule eingeschult, hatte Süßigkeiten, Karten für das Kindermusical "conni", Malstifte, eine Armkette mit Gravur des Einschulungsdatums und einen Farbkasten in der Schultüte.

Emilias Mutter Sandra kam 1994 in die Schule. In ihrer Tüte waren Süßigkeiten und eine Barbie. Papa Stefan, ein Jahr früher eingeschult als Sandra, konnte sich zu seinem Schulstart nur über Süßigkeiten freuen.

Emilia Huber bekam unter anderem Süßigkeiten und Musical-Tickets. Foto: Huber



Benjamin String bekam von seinen Eltern zum Schulstart eine ganze Reihe von Präsenten: Ein Stifteset, ein Spitzer, ein Jo-Jo, Süßigkeiten und eine Bauanleitung zu einem Lego-Technik-Spielzeug füllten seine Tüte.

Der Grundschüler ist großer Lego-Technik-Fan. Allerdings passte der Karton nicht in die Schultüte, deshalb wurde das Spielzeug noch dazu geschenkt. Mutter Susanne musste zu ihrem Schulanfang 1980 mit deutlich weniger auskommen: "An meinem ersten Schultag bestand meine Schultüte zu zwei Drittel aus Papier. Der Rest waren Süßigkeiten. Das war bei meinen Klassenkameraden auch der Fall." Deshalb wollte sie die Schultüte zum Schulanfang ihres Sohnes etwas abwechslungsreicher gestalten.

Dunkelgrün mit Schleife

Auch Stefan Krieg erinnert sich an seine Schultüte: "Ich weiß, dass meine Schultüte dunkelgrün mit gelber Schleife, passend zum Schulranzen, war. Wir haben Süßigkeiten, kleine Spielzeuge, Bleistifte und Radiergummi bekommen. Ich kann mich erinnern, dass wir die Tüte in der Schule geöffnet und reingespitzt haben. Die ganze Tüte wurde zuhause mit Spannung als Highlight des Tages ausgepackt." Kriegs siebenjähriger Sohn Julian bekam zum Schulanfang 2016 ein kleines Lego Spielzeug, zwei Miniaturautos, Süßigkeiten, Spitzer und Aufkleber. "Den Inhalt sollte jeder ohne Vergleich zu Mitschülern für sich in der Familie für sein Kind festlegen", meint Krieg. Die Familie hat die Tüte gemeinsam mit Julians Patenonkel auf einem Marktsonntag im Frühjahr gekauft.

Bis Dienstag müssen sich die neuen Pegnitzer ABC-Schützen noch gedulden. Dann erfahren auch sie, welche Art von Süßigkeiten und Spielzeugen ihre Schultüte füllen. Auch wenn die Tüten heutzutage deutlich voller sind, ist laut Stefan Krieg eine Sache über die Jahre gleich geblieben: "Das Auspacken, die Neugier und die Spannung ,was da wohl drin ist‘, ist heute wie früher genauso hoch und spannend", meint er.

