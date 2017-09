2017 Bundestagswahl Grünen-Direktkandidatin Bauer: Anspannung fällt ab

PEGNITZ - Entspannter könne eigentlich kaum jemand in so einen Wahlsonntag gehen, hatte Susanne Bauer noch am Freitagabend im Gespräch mit der Redaktion gesagt. Denn: "Ich habe ja nun wirklich nicht das Geringste zu verlieren", so die Pegnitzerin, Direktkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen.

Susanne Bauer (links) und Sandra Huber (rechts). Foto: Stefan Brand



Doch diese Gelassenheit sei schon gepaart mit einer gewissen Unruhe, mit einer Portion Aufgeregtheit. Weil es ja schließlich um viel gehe bei dieser Wahl - um nichts weniger als die Zukunft von Deutschland. Und da sei es eben schon von Bedeutung, wer die drittstärkste Kraft nach CDU/CSU und SPD werde. Da müssten die Grünen zittern - und mit ihnen zittere auch sie. Schließlich dürfte es eng werden für die oberfränkische Spitzenkandidatin Lisa Badum. Sonntagabend gegen 21.30 Uhr hielt dieses Zittern noch an, die Tendenz lag eher auf "nicht". Susanne Bauer ist dennoch zufrieden mit ihren knapp elf Prozent, in ihrem Heimatort Reisach bei Pegnitz sind es sogar mehr als 20 Prozent.

Die politische Zukunft im Bund sieht Bauer gespalten. Am Liebsten wäre ihr "natürlich Rot-Rot-Grün" gewesen. Das funktioniere jetzt nicht, nun müsse man aufpassen, dass die AfD nicht in der Opposition eine führende Rolle spiele und letztlich eine für sie "undenkbare" Regierungsbeteiligung anstrebe. Sie selber werde jetzt nach anstrengenden Wochen erst einmal kürzer treten, sich aber nicht aus der politischen Szene verabschieden, so Susanne Bauer.

46.50% 58667 Stimmen Name: Silke Launert Alter: 40

Wohnort: Bayreuth Liste: CSU Beruf: Richterin am Landgericht a.D.



21.23% 26780 Stimmen Name: Anette Kramme Alter: 49

Wohnort: Heinersreuth Liste: SPD Beruf: Parlamentarische Staatssekretärin, Rechtsanwältin



9.39% 11844 Stimmen Name: Tobias Peterka

Wohnort: Bayreuth Liste: AfD Beruf: Wirtschaftsjurist



7.08% 8936 Stimmen Name: Susanne Bauer Alter: 40

Wohnort: bei Pegnitz Liste: Die Grünen Beruf: Leitung eines soziotherapeutischen Zentrums in Amberg-Sulzbach



6.63% 8368 Stimmen Name: Thomas Hacker Alter: 49

Wohnort: Bayreuth Liste: FDP Beruf: selbstständig



4.34% 5475 Stimmen Name: Sebastian Sommerer Alter: 24

Wohnort: Vordorf Liste: Die Linke Beruf: Bankfachwirt, derzeit Student





Zweitstimmenergebnisse 2017 im Wahlkreis Bayreuth Die Ergebnisse im oberen Diagramm zeigen die Zweitstimmenergebnisse im Wahlkreis Bayreuth. Das untere Diagramm zeigt die Gewinne und Verluste im Wahlkreis im Vergleich zur Bundestagswahl 2013. 41,94% CDU/CSU 18,33% SPD 10,72% AfD 8,99% FDP 7,90% Die Grünen 5,55% Die Linke 7,56% 4,87% 6,82% 4,19% 1,10% 2,25%

