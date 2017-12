Gruppe 47 in Waischenfeld: Jubiläumsfeier günstiger als gedacht

Veranstaltung anlässlich des letzten Literatentreffens in der Pulvermühle soll etwa 25.000 Euro weniger kosten - vor 1 Stunde

WAISCHENFELD - Auf der Tagesordnung stand das Thema nicht. Doch Jürgen Spessert (WGL) wollte in der Stadtratssitzung dennoch wissen, wie es denn nun um die Abschlussrechnung für die Jubiläumsfeier zum letzten Treffen des legendären Literatenkreises vor 50 Jahren in der Pulvermühle bestellt sei. Sie ist noch nicht fertig, fällt aber wohl günstiger aus als ursprünglich kalkuliert, wurde ihm beschieden.

Die Gruppe 47 traf sich nach 50 Jahren noch einmal in Waischenfeld, das war im Oktober. Auf dem Podium saßen hier im Bild Andy Ammer, Zehra Cirak, Hans Magnus Enzensberger, Hans Christoph Buch, Jürgen Becker und Karla Fohrbeck (v. li.). Als Pappkamerad dabei ist Gruppengründer Hans Werner Richter. © Hans von Draminski



Bürgermeister Edmund Pirkelmann lobte ausdrücklich seinen Verwaltungsleiter Alexander Dressel. Der habe im Rathaus federführend mit der Organisation wie mit den Abrechnungen zu tun gehabt und dabei herausragende Arbeit geleistet. Auch in der ständigen Absprache mit Karla Fohrbeck, die das Jubiläumswochenende im Oktober im Auftrag auf die Beine gestellt hatte. Das Miteinander sei nicht immer einfach, unter dem Strich aber erfolgreich gewesen. Daran habe Dressel entscheidenden Anteil.

Dressel selbst hatte gute Kunde. Waren zunächst Gesamtkosten von 120.000 Euro geschätzt worden, "so kommen wir nun wohl mit etwa 95.000 Euro raus". Wobei da der Betrag für die Leistung von Karla Fohrbeck nicht eingerechnet wurde, weil sie auf eine Entschädigung verzichtete. Sie müsse aber dennoch veranschlagt werden, um eine Förderung des bayerischen Kulturfonds zu erhalten, das sei eine Auflage.

Somit kämen 20.000 Euro hinzu, die aber in der Praxis nicht fällig werden. Der Kulturfonds bezuschusse grundsätzlich den Fehlbetrag dieser Veranstaltung bis maximal 32.000 Euro, er gehe davon aus, dass dieser Betrag nun komplett ausgeschöpft werden kann.

Nicht in Anspruch genommen werden wohl die von der Institution "Demokratie leben" zugesagten 10.000 Euro. Weil diese grundsätzlich keine Aktionen fördere, bei denen eine Kommune als Auftraggeber auftritt. "Da müsste zum Beispiel die VHS als Antragsteller auftauchen. Die ist zwar bei uns praktisch städtisch, aber das wird nicht akzeptiert." Und, so Bürgermeister Pirkelmann: "Die kennen das nicht, dass da mehrere Fördergeber auftreten." Unabhängig davon werde man am Ende mit einem sehr positiven Ergebnis abschließen können. Wobei ja sowieso 60 bis 70 Prozent der Kosten letztlich Waischenfeld selbst zugute gekommen seien – der Gastronomie, den Übernachtungsbetrieben, dem Handel.

Dressel geht davon aus, dass im Januar die letzten Rechnungen abgewickelt sind und die Kommune dann auch ein nachvollziehbares Endresultat präsentieren kann.

STEFAN BRAND