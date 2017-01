Gruppe für Alleinerziehende startet in Pegnitz im März

Brunch zum Auftakt — Lockere Gesprächsatmosphäre — Tagesmutter für Kinder — Angebot von Diakonie und Caritas - vor 27 Minuten

PEGNITZ - Die Situation der Alleinerziehenden heute hat sich geändert, aber der Bedarf an einem Betreuungsangebot ist da. Darum bieten Diakonie und Caritas gemeinsam ab März einen neuen Treff in Pegnitz für diese Personengruppe an.

Theresa Mayer (links) und Thea Koch (rechts) von der Caritas sowie Petra Pohl (Mitte) von der Diakonie wollen in Kooperation einen Treff für Alleinerziehende gründen. © Ralf Münch



Theresa Mayer (links) und Thea Koch (rechts) von der Caritas sowie Petra Pohl (Mitte) von der Diakonie wollen in Kooperation einen Treff für Alleinerziehende gründen. Foto: Ralf Münch



„Die Arbeit mit Alleinerziehenden gibt es in Pegnitz schon seit 1987“, sagt Petra Pohl vom Diakonischen Werk. Damals hätten die Mütter — es waren eigentlich keine Väter dabei – und ihre Kinder einen Stempel aufgedrückt bekommen. Es galt als Makel, getrennt oder geschieden zu sein.

Das Soziale stand mehr im Vordergrund. Meist war die Frau vom Mann verlassen worden, es gab großen Gesprächsbedarf, mit dieser Situation fertig zu werden, erinnert sie sich. Trotzdem hat sich die bestehende Gruppe 2000 aufgelöst. Heute sei die Situation eine ganz andere.

Die Mütter stünden im Berufsleben, die Trennung gehe von ihnen aus und der Zusammenhalt mit in gleicher Weise Betroffenen wäre stärker. Gesucht wird jetzt eher ein Freizeitangebot und Kinderbetreuung. „Sie wollen selber etwas machen“, sagt Pohl. Hier ein Angebot zu organisieren, bedeute aber einen großen Arbeitsaufwand. Pohl hat den Kontakt zur Caritas gesucht und nun bieten beide Seiten miteinander etwas an.

„Wir hatten bislang einen halben Tag in der Woche eine soziale Beratung“, sagt Theresa Mayer von der Caritas. Zusammen mit ihrer Kollegin Thea Koch und eben Petra Pohl wollen sie nun die neue Gruppe bilden.

„Wir müssen aber erst mal schauen, welcher Bedarf ist“, sagt sie. Ist es die Bewältigung der neuen Situation „, Ich bin allein, wie verbinde ich Arbeit und Kinder?“, oder bestehe der Wunsch nach Gemeinsamkeit mit anderen in der gleichen Situation? Der gedankliche Austausch?

Bedarf ausloten

Das müsse erst herausgefunden werden. Darum werde ein einfaches Angebot am Anfang stehen. Das heißt, in Form eines Brunches könne man sich kennenlernen, der Bedarf erkannt werden. Eine Tagesmutter betreut während des Treffens die Kinder.

„Es soll ein lockeres Treffen ohne eine bestimmte Beratung sein“, sagt Thea Koch. Das Gemeinschaftsgefühl stehe dabei im Vordergrund. „Vieles wird sich erst aus dem Gespräch heraus entwickeln“, sagt Mayer. Wünschenswert wäre, dass mehr eine Selbsthilfe daraus entsteht. Betreut und begleitet wird das Angebot von Diakonie und Caritas.

Tipps zu Erziehung und Geld

Aber es soll auch Infos und Tipps zu den Themen Erziehung, Finanzen und Umgang mit Ämtern geben. Der Treff soll in erster Linie für Alleinerziehende sein, die sich austauschen wollen, aufeinander hören, voneinander lernen wollen. So soll der Mut zur Selbstständigkeit gestärkt und eine positive Lebenseinstellung gefördert werden, sagen die drei Frauen.

Das erste Treffen für Alleinerziehende in Form eines Brunches mit Kinderbetreuung findet am Samstag, 11. März, um 11 Uhr in der Villa Kunterbunt statt. Der Unkostenbeitrag liegt bei drei Euro. Ein weiteres Treffen ist für Samstag, 8. April, um 11 Uhr angesetzt. Eine vorherige Anmeldung ist bei der Kirchlichen Allgemeinen Sozialarbeit (Kasa) unter der Telefonnummer (0 92 41) 3674 möglich.

FRAUKE ENGELBRECHT