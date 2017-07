Gut zu Fuß durch Wald, Wiesen und Felder

Carmen Bammler und Käthe Beck sind leidenschaftliche Wanderinnen — "Man riecht das gemähte Gras" - vor 18 Minuten

BETZENSTEIN/PLECH - "Wandern macht glücklich" – So lautet nicht nur das Motto auf den T-Shirts beim letztjährigen "Columbia Hike & Run", sondern auch die Lebensphilosophie von Käthe Beck und Carmen Bammler aus Betzenstein. Schon im Vorjahr waren sich die beiden Frauen einig, dass sie in diesem Jahr wieder beim Laufevent dabei sein wollen.

Carmen Bammler (links) und Käthe Beck (rechts) sind rund um ihren Heimatort Betzenstein begeistert auf Schusters Rappen unterwegs. © Brigitte Grüner



"Die 24-Stunden-Wanderung hat mich schon beim Start begeistert", sagt Käthe Beck. Als alle Teilnehmer gemeinsam auf die Strecke gingen und durch die Plecher Hauptstraße marschierten, sei das schon ein ganz besonderes Gefühl gewesen. Carmen Bammler schwärmt noch heute von der Nachtetappe: "Ich war körperlich fertig. Trotzdem konnte ich mich überwinden, weiter zu machen." Dieses Hinauswachsen über sich selbst sei sehr motivierend gewesen.

Die 35-jährige zahnmedizinische Prophylaxe-Assistentin geht in ihrer Freizeit sehr gerne wandern. Bis zur 24-Stunden-Wanderung im Vorjahr in Plech waren rund 30 Kilometer ihre längste Tour. Die Lieblingsstrecke führt vom Heimatort Reipertsgesee aus zum Eibgrat.

Käthe Beck hat vor 15 Jahren mit dem Joggen begonnen und ist vor zehn Jahren auf das Wandern umgestiegen. Die 65-jährige Rentnerin braucht Sport, um sich gut und ausgeglichen zu fühlen. Zweimal pro Woche geht sie bei jedem Wetter mit einer befreundeten Gruppe zum Wandern. Auch Radfahren und Tanzen gehören zu ihren Hobbys. Auch sie läuft gerne die Strecke über Reuthhof zum Eibgrat und über Eichenstruth wieder nach Betzenstein zurück.

Trotz des Altersunterschieds verstehen sich die zwei Frauen prächtig und sind sich auch über die wichtigsten Fragen einig. "Ja, wir sind Kilometer-Schlucker", geben sie zu. Beide gehen zwar flott, aber nicht mit Scheuklappen durch die Gegend, sondern genießen beim Laufen die schöne Landschaft. Abwechslung sei angesagt. Mal gehe es durch Wald, mal an Wiesen oder Feldern vorbei. "Man riecht das Getreide oder das gemähte Gras. Das ist einfach schön." Die Ortschaften sehen vom Wanderweg aus meist ganz anders aus, als von der Hauptstraße her betrachtet. "Als Fußgänger wirken viele Orte ganz anders." Mitunter komme man sogar schneller zu Fuß zum Nachbarort als mit dem Auto, findet Bammler.

Bei der Veranstaltung am 15. und 16. Juli in Plech haben sich die zwei Betzensteinerinnen für die 24-Stunden-Wanderung angemeldet. Rund 80 Kilometer wollen sie in dieser Zeit marschieren. Das Tempo oder die Kilometerzahl sind dabei nicht vorgegeben. "Das ist das Schöne, dass man ohne Zwang laufen kann", sagt Beck, die sich selbst als Mitläuferin bezeichnet.

Sie freut sich, wenn jemand die Begeisterung für das Wandern mit ihr teilt. Von Carmen Bammler profitiert sie enorm. Die 30 Jahre jüngere Frau und zweifache Mutter hat zum Beispiel die Streckenführung im Handy gespeichert und findet sich auch nachts bestens damit zurecht. "Im Vorjahr konnte man bei der Nachtwanderung die Hand vor den Augen nicht sehen. Ohne Carmen hätte ich das nicht geschafft."

Neben bequemen, atmungsaktiven und wasserfesten Wanderschuhen gehört ein Mobiltelefon für alle Läufer zur Standardausrüstung. Während der Etappen kommen sie immer wieder am Start- und Zielpunkt vorbei, um sich an- und nach einer Pause wieder abzumelden. Die zwei Wanderfans freuen sich schon auf nächstes Wochenende und auf ein Wiedersehen mit den Läufern aus ganz Deutschland, die sie aus dem Vorjahr in Plech oder von der Wanderung Mitte Juni am Achensee kennen.

BRIGITTE GRÜNER