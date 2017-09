2017 Bundestagswahl Gutes Abschneiden der AfD - auch in Pegnitz - vorhersehbar

Altbürgermeister Manfred Thümmler sieht die SPD in Opposition ordentlich aufgehoben - vor 35 Minuten

PEGNITZ - Für den Altbürgermeister Manfred Thümmler kommt das Abschneiden der AfD bei der Bundestagswahl so überraschend nicht.

Die Urne steht Kopf: Punkt 18 Uhr begann am Sonntag auch im Pegnitzer Bürgerzentrum die Auszählung der Stimmen zur Bundestagswahl. © Hans von Draminski



Die Urne steht Kopf: Punkt 18 Uhr begann am Sonntag auch im Pegnitzer Bürgerzentrum die Auszählung der Stimmen zur Bundestagswahl. Foto: Hans von Draminski



Er geht davon aus, dass die Flüchtlingsfrage dabei eine entscheidende Rolle spielte. Weil da zu viel verharmlost worden sei und weil es eben nicht nur um die aktuellen Zahlen gehe. Sondern darum, dass aus unterschiedlichen Gründen, vor allem wegen des Klimawandels, noch Millionen von Flüchtlingen vor den Grenzen Europas stünden. Dieser Trend, der kommen werde, sei von der Politik unterschätzt worden. Die Konsequenzen gelte es nun zu verarbeiten.

Dabei sei es durchaus gut, wenn die SPD wieder eine führende Rolle in der Opposition übernehme und sich dort neu aufstelle. Und die AfD müsse beweisen, dass sie ernsthafte Politik betreiben wolle. Wer jetzt letztendlich die neue Regierung bilde, "müssen wir abwarten". Unabhängig davon sei der Absturz der CSU für Thümmler in dieser Form "schon überraschend gekommen".

Spürbar deprimiert zeigte sich am Sonntagabend der Pegnitzer Bürgermeister Uwe Raab über den Wahltrend. Habe Deutschland doch seit der Nachkriegszeit Weltoffenheit bewiesen, gerade auch in jüngster Vergangenheit unter Kanzlerin Merkel bei diversen globalen Krisen. Dass das Wahlergebnis der AfD diesen Einsatz, der ja allgemein anerkannt sei, konterkariere, sei mehr als bedauerlich. Auch wenn er sich das natürlich anders gewünscht habe: Die SPD könne in der Opposition wieder zu sich selbst und damit auch wieder zu den Werten finden, für die sie stehe. Wer denn nun die Regierung bilden wird, ist für Raab noch offen — "das muss ja nicht unbedingt Jamaica sein".

So ganz und gar nicht überrascht zeigt sich der Zweite Pegnitzer Bürgermeister Wolfgang Nierhoff, Fraktionsvorsitzender der Pegnitzer Gemeinschaft (PEG). Schon bei der US-Wahl habe er den Erfolg von Donald Trump vorhergesagt — "und auch diesmal war mir klar, dass die rechte Szene gut abschneiden wird, das war mir seit Wochen bewusst." Weil er bei seinen zahlreichen Besuchsterminen bei Geburtstagen oder Goldenen Hochzeiten immer wieder eine Stimmung pro AfD gespürt habe; "Da ging es nicht um rechts oder links, da ging es um eine reine Oppositionshaltung."

Kante zeigen

Und die kann er nicht nachvollziehen. Schon gar nicht, wenn diese Tendenz aus der sogenannten Mittelschicht komme. Klar, der gehe es nicht mehr so gut wie früher. Aber: "Es gibt viele, denen es richtig gut geht und die müssen nun wirklich nicht jammern, dass Flüchtlinge an ihrem Wohlstand knabbern." Nicht immer kam er mit seinen Aussagen bei den Bürgern durch. Was er hofft: Eine neu formierte Regierung müsse Kante zeigen gegen solche Bewegungen, "damit rasch herauskommt, was da wirklich dahinter steckt".

Silke Launert schnitt in Pegnitz fast genauso ab wie im Wahlkreis Bayreuth: In Pegnitz holte sie 46,0 Prozent der Erststimmen, im Wahlkreis waren es 46,5 Prozent. Ihr stärkstes Ergebnis gelang Launert im Wahllokal Troschenreuth (67,62 Prozent), das schwächste fuhr sie in der Berufsschule ein (32,27 Prozent). Ebenfalls etwas schlechter als im gesamten Wahlkreis schnitt Anette Kramme (SPD) ab, die in Pegnitz 20,58 Prozent der Stimmen bekam. Ihr schlechtestes Ergebnis fuhr Kramme in Leups mit nur 7,96 Prozent ein, in der Dittrich-Schule gaben ihr jedoch 27,85 Prozent der Wähler ihre Erststimme.Susanne Bauer, Direktkandidatin der Grünen, bekam in Pegnitz 11,96 Prozent der Stimmen. Das beste Ergebnis gelang ihr im Wahllokal Hainbronn: 20,42 Prozent der Wähler stimmten dort für sie.

AfD-Direktkandidat Tobias Peterka holte sein bestes Ergebnis im Alten Schloss (20,07 Prozent). Auf die AfD entfielen dort 19,40 Prozent der Zweitstimmen. Weniger beliebt ist Peterka in Troschenreuth: 4,76 Prozent der Wähler gaben ihm ihre Erststimme — das schwächste Ergebnis für den Bayreuther AfD-Mann.

STEFAN BRAND