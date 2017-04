Gym-bees summen jetzt um die Schule in Pegnitz

PEGNITZ - Es summt und brummt auf der Dachterrasse des Gymnasiums: Seit kurzem leben dort zwei Bienenvölker von Imker Anton Herzing. Der Honig, den die Insekten produzieren, soll verkauft werden, der Erlös daraus in Bienenweiden investiert werden.

Von links Imker Anton Herzing, Jungimker Christian Steffel, Lehrerin Melanie Loew, die Schülerinnen Anne Keller und Ann-Kathrin Vierhuff in den neuen Imkeranzügen, Lehrerin Annett Becker und Susanne Bauer von den Grünen. Dazwischen weitere Schülerinnen aus dem Bienenprojekt. Ein Junge ist auch dabei, er fehlt auf dem Bild allerdings. © Foto: Luisa Degenhardt



Am Anfang sind die Mädels der siebten bis elften Klasse des Gymnasiums noch ein wenig zurückhaltend. Die Scheu verfliegt aber schnell, als Imker Anton Herzing ihnen eine gerade schlüpfende Drohne zeigt. "Ach Gotti" und "ach süß" sagen sie. Ann-Kathrin Vierhuff und Anne Keller aus der 8 a sind die Ersten, die zwei der fünf neuen Imkeranzüge anprobieren. Die beiden haben mit noch einem Mitschüler aus ihrer Klasse das Projekt bei und mit ihrer Lehrerin Melanie Loew angeregt.

Im Biologieunterricht hatten sie das Thema Insekten, die Schüler sprachen danach mit Loew über ein mögliches Projekt. "Plötzlich ist es klar gewesen", sagt die 14-jährige Ann-Kathrin Vierhuff. Man suchte den Kontakt zu Imker Anton Herzing, Vorsitzender des Imkervereins Creußen. Er ist auch Nachwuchsobmann des Bezirksverbands Oberfranken und fand die Idee, Völker auf dem Dach des Pegnitzer Gymnasiums anzusiedeln, gut. Zwei Völker hat er zur Verfügung gestellt, gegen eine Spende für den Verein. Alle zwei Wochen will er nun wieder zur Schule gehen. Will den Mädels und einem Jungen allerhand über Bienen erzählen, ihnen zeigen, wie man sich um die Völker kümmert. Sodass die Schüler vielleicht selbst irgendwann Imker werden. Das macht Herzing ehrenamtlich.

"Die Bestäubung ist das Wichtigste, nicht der Honig", sagt er. Doch der ist ein nützliches Nebenprodukt. Ziel ist es, den gewonnenen Honig zu verkaufen. In den vergangenen beiden Schuljahren gab es ein anderes Projekt, die Schüler bastelten Hoola-Hoop-Reifen mit Flüchtlingen. Nach zwei Jahren wollten Schüler und Lehrer dann etwas anderes machen, nun wird eben geimkert.

"In Natur reinvestieren"

Die Pflege der Bienen und die Honiggewinnung werden die Schüler außerhalb des regulären Unterrichts übernehmen. Das Projekt besteht aus Schülern der Unesco-Arbeitsgruppe und der Begabtenförderung. "Wir dachten, wir machen was Nachhaltiges", sagt Lehrerin Melanie Loew. Sie betont, dass es nicht darum gehe Geld zu verdienen. "Sondern wir wollen in die Natur reinvestieren." Den Honig schleudern können die Schüler bei Herzing in Büchenbach. Der Erlös aus dem Honigverkauf soll für Bienenweiden rund um die Schule ausgegeben werden.

Lehrerin Annett Becker — sie leitet den Begabtenförderkurs — meint, dass das Projekt ausbaubar sei. "Wir hoffen, dass die jetzigen Schüler das ein zwei Jahre machen und das Interesse dann weitergegeben wird", sagt sie. Schülerin Anne Keller, die das Projekt unterstützt, meint: "Man hilft damit der Natur und kann sich engagieren."

Herzing betont, dass die Nach-wuchsimkerei die Zukunft sei. Er hat Nachwuchsimker Christian Steffel mitgebracht. Steffel fand vor drei Jahren zur Imkerei, als Ausgleich zum stressigen Berufsleben. Bevor es auf die Dachterrasse geht, zeigt Herzing den Schülerinnen die Stockkarten für jedes Volk. Darauf werden Infos wie der Putzbetrieb und die Winterfestigkeit eingetragen und wann die Königin geschlüpft ist. Eine tierärztliche Bescheinigung, dass die beiden Völker gesund sind, hat Herzing auch dabei. Genauso wie eine Wachsuntersuchung vom Tiergesundheitsdienst Bayern. Loew kündigt ihren Schülerinnen an, dass in der kommenden Woche schon die erste Bienenweide gesät werden kann. Wenn die um die 40 000 Gymnasiums-Bienen fleißig Pollen sammeln, kann im Mai schon der erste Honig geschleudert werden.

