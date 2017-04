Hagenohe ist bald vor Hochwasser geschützt

Landwirtschaftsminister Helmut Brunner informierte sich über das Projekt — Gräben und Dämme angelegt - vor 38 Minuten

HAGENOHE - Neun von 33 Maßnahmen des Hochwasser- und Erosionsschutzprojekts Boden:ständig sind fertiggestellt. Bayerns Landwirtschaftsminister Helmut Brunner hat sich am Freitag das Ergebnis umfangreicher Baumaßnahmen angesehen.

Dammbau und Mönch in der Nähe der Roppertskapelle an der Gemeindegrenze zu Kirchenthumbach. Landwirtschaftsminister Helmut Brunner informierte sich bei seinem Besuch über das Hochwasserprojekt. © Klaus Trenz



Dammbau und Mönch in der Nähe der Roppertskapelle an der Gemeindegrenze zu Kirchenthumbach. Landwirtschaftsminister Helmut Brunner informierte sich bei seinem Besuch über das Hochwasserprojekt. Foto: Klaus Trenz



Immerhin fördert seine Verwaltung für Ländliche Entwicklung 85 Prozent der Kosten. Rund 1,9 Millionen Euro werden es am Ende sein, wenn alle Maßnahmen umgesetzt sind. 15 Prozent der Kosten übernimmt die Stadt Auerbach.

Östlich von Hagenohe ist die Umsetzung des ersten Maßnahmenpakets zum Hochwasserschutz unübersehbar: neu gezogene Wassergräben beidseits der nun teilweise geteerten Flurwege, Staustufen, Wasserdurchlässe, Dammbauten, erhöhte Wege, regulierbare Ablaufbauwerke (Mönche), ein Rückhaltebecken.

Über 6200 Kubikmeter Wasser können die Bauwerke zurückhalten. Bis zu 31.000 Kubikmeter Rückhaltevolumen sollen es sein, wenn das Projekt insgesamt abgeschlossen ist. Zumindest von Osten werden Wasser und Schlamm bei einem Starkregen nicht mehr in den Ort schießen. Das gesamte Wasser läuft innerhalb von ein bis zwei Tagen über die Rohrleitungen wieder ab.

Was man nicht sieht, sind die vielen Informationsveranstaltungen, Zusammenkünfte der Teilnehmergemeinschaft unter dem Vorsitz von Andreas Schmidt vom Amt für Ländliche Entwicklung zur Flurneuordnung, Flurbegehungen im Vorfeld und die Treffen mit Landwirtschaftsberater Maximilian Graml vom Erzeugerring Oberpfalz.

Eine durchdachte Bodenbewirtschaftung und Bodenverbesserung war Gramls Ziel, um Bodenerosion zu vermeiden. Zwischenfruchtversuche, eine reduzierte Bodenbearbeitung, Mulchsaat, Anbaumethoden waren die Themen bei Flurbegehungen und Versuchen mit dem Landwirtschaftsberater, der gestern seinen Abschied nahm. Sein Job ist erledigt. Jetzt liegt es an den Landwirten, mit zu verhindern, dass kostbarer Ackerboden verloren geht.

"Hagenohe ist durch sein Wasserrückhalte-Konzept über die Region hinaus bekannt geworden", sagte Brunner, auch weil es überzeugend sei. Nicht nur von der Planung und Ausführung her, sondern auch "durch die unkomplizierte Zusammenarbeit des Dreigestirns Bürger, Kommunen und Fachbehörden".

Der nicht zu übersehende Klimawandel habe in allen Regionen Bayerns Veränderungen verursacht. Wasserknappheit auf der einen und ungebremster Wasserabfluss, Bodenerosion und Überschwemmungen auf der anderen "müssen wir in den Griff bekommen". Lösungen zu finden, um der Macht des Wassers Einhalt zu gebieten, gehe aber nicht ohne die Landwirtschaft.

Sieben Projektgebiete

In Sachen effektiven Boden- und Gewässerschutzes habe man in der Oberpfalz mittlerweile sieben Projektgebiete, vier weitere seien in Vorbereitung. Bayernweit habe man in den letzten drei Jahren rund 40 Projekte auf den Weg gebracht. Die Weichen für die personellen und finanziellen Ressourcen seien gestellt. Unter anderem soll die Zahl der 18 Wasserberater an den Landwirtschaftsämtern verdoppelt werden.

"Man könnte meinen, dass noch nicht viel erreicht ist", sagte Bürgermeister Joachim Neuß angesichts der Tatsache, dass erst neun von 33 Maßnahmen fertiggestellt sind: "Aber alles ist erreicht, weil die Maßnahmen beginnen konnten." Boden:ständig in Hagenohe sei "kein geradliniger, einfacher Prozess" gewesen, aber einer ohne Streitigkeiten und letztendlich ohne Hindernisse.

Zu 33 Maßnahmen habe man beispielsweise 67 Einwände erläutert. Man habe die für die landschaftsgebundenen Rückhaltesysteme die "geringstmögliche" Fläche gebraucht. Nur rund 2,6 Prozent landwirtschaftliche Nutzfläche mussten die Hagenoher Landwirte abtreten, um die Dammböschungen und Seitengräben bauen zu können.

VONKLAUS TRENZ