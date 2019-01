Hagenohe und Ranzenthal putzen sich heraus

Amt für Ländliche Entwicklung fördert neue Treffpunkte und Dorferneuerung mit insgesamt 1,6 Millionen Euro - vor 1 Stunde

AUERBACH - Das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Oberpfalz hat die Dorferneuerungen Hagenohe und Ranzenthal eingeleitet. Dafür wurden rund 1,15 Millionen Euro Fördermittel für Hagenohe und zirka 430 000 Euro für Ranzenthal freigegeben.

Nach Abbruch dieses leerstehenden Gebäudes in Hagenohe soll dort mit einem Dorfstadel und einem Dorfplatz ein neuer Treffpunkt entstehen. © Foto: Amt für Ländliche Entwicklung



Nach Abbruch dieses leerstehenden Gebäudes in Hagenohe soll dort mit einem Dorfstadel und einem Dorfplatz ein neuer Treffpunkt entstehen. Foto: Foto: Amt für Ländliche Entwicklung



Die Gelder stammen aus dem Bayerischen Dorfentwicklungsprogramm. Die Bürger der beiden Orte waren im Vorfeld intensiv in den Planungsprozess einbezogen.

In Hagenohe soll ein neuer Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft entstehen. Dazu erwirbt die Stadt Auerbach ein marodes, leerstehendes Gebäude und bricht es anschließend ab. Auf der neugewonnenen Freifläche soll dann ein neuer Dorfplatz mit Dorfstadel entstehen. Die Maßnahme wird im Rahmen der Förderinitiative "Innen statt Außen" mit einer Förderung von über 80 Prozent umgesetzt. Darüber hinaus soll das Dorf durch die Pflanzung und Pflege von Bäumen und Hecken in ökologischer Hinsicht aufgewertet werden. Die Ortsdurchfahrt soll verkehrsberuhigt werden.

Fassung einer Quelle

In Ranzenthal wird derweil das Gelände am Dorfplatz so verändert, dass die Fläche als gemeinschaftlicher Treffpunkt für die Dorfbewohner besser genutzt werden kann. Dabei wird auch der Dorfbrunnen neu gestaltet und ein Pavillon errichtet. Darüber hinaus wird eine Quelle gefasst, die der Speisung des Dorfbrunnens dienen soll. Die kleine Kapelle wird mit Pflanzungen optisch aufgewertet.

Eine wichtige Maßnahme dient der Oberflächenwasserrückhaltung. Durch einen Damm am nördlichen Ortsrand soll das abfließende Regenwasser aus den umliegenden Flächen aufgefangen werden.

Mit Start der Dorferneuerung können die Einwohner von Hagenohe und Ranzenthal am ALE nun auch Zuschüsse für private, dorfgerechte Baumaßnahmen beantragen.

Kostenlose Beratung für Bürger

Voraussetzung ist, dass die Anwesen im Bereich des Fördergebiets liegen. Vorab können Interessierte in diesem Zusammenhang außerdem eine kostenlose Beratung durch den Dorferneuerungsplaner in Anspruch nehmen.

nn